Dolores Etchevehere fue detenida por unas horas
Nacionales
30 de octubre de 2020

BUENOS AIRES, 30 (NA). - Dolores Etchevehere fue desalojada y detenida durante algunas horas tras resistirse a abandonar el campo familiar que ocupaba en Entre Ríos junto a miembros del Proyecto Artigas, luego de que horas antes la Justicia de Entre Ríos ordenara la restitución del predio Casa Nueva a Luis Miguel Etchevehere y sus dos hermanos varones.

Dolores Etchevehere y los miembros del Proyecto Artigas que responden a Juan Grabois finalmente abandonaron pasadas las 19:00 el campo familiar que ocupaban desde hacía 14 días, luego de que se pusiera en marcha un operativo de desalojo por parte de las fuerzas de seguridad.

Tras conocer el fallo, la mujer había anunciado que no se retiraría del campo y advirtió que la tendrían que "sacar muerta", pero horas después abandonó el predio escoltada por efectivos policiales y a bordo de un patrullero, mediante el cual era trasladada a una comisaría cercana.

Allí le tomaron declaración tras quedar detenida por "desobediencia judicial", ya que pese a haber sido notificada del fallo de la Justicia para abandonar el lugar, igualmente se negó.

De todas maneras, solo estuvo apresada unas horas y posteriormente fue liberada.

Al mismo tiempo, los integrantes del Proyecto Artigas dejaron el casco de la estancia a bordo de automóviles, escoltados por la Policía, mientras que los productores que respaldan a los hermanos Etchevehere celebraban con aplausos.

"Tenemos que tomar posesión del inmueble y hacer un relevamiento de todo lo que hay adentro", dijo a la prensa uno de los hermanos Etchevehere apenas su hermana dejó Casa Nueva.



DOLORES LAMENTÓ

EL FALLO JUDICIAL

Tras el fallo adverso, Dolores Etchevehere aseguró que no saldría de las tierras que la Justicia reconoció que pertenecen a sus hermanos y, antes de finalmente ser desalojada, dijo: "No voy a salir de acá, me van a tener que sacar muerta".

"Una vez más, la Justicia de Entre Ríos falló a favor de los poderosos, de los corruptos. Esto es un ejemplo de lo que yo viví en estos 11 años de calvario. Cada vez que trato de ejercer mis derechos hereditarios, siempre la Justicia de Entre Ríos favorece a los corruptos", cuestionó la mujer.

Por su parte, el referente del Proyecto Artigas, Grabois, difundió una carta en la que calificó al fallo como "una derrota que duele y entristece".