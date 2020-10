Los maravillosos 40

Un día fue Bazar Avenida, y lo que empezó como una tienda departamental fue transformándose con el correr de los años para convertirse hoy en BZA GROUP, un consolidado grupo empresario, paraguas de marcas como MEGATONE, MEGACASH, COBRO EXPRESS o TRANSFERY, y de aquellas empresas que brindan soporte a toda la operación, como Avenida Ace, Logme o Total Support. Ese crecimiento solo fue posible gracias a la visión de sus socios y al invaluable aporte de sus colaboradores, quienes con su tarea diaria y silenciosa aportaron los pilares que le dieron forma a este presente.

Isabel Morandini es una parte importante de esa historia, y es un caso atípico en los tiempos que corren. Llegó hace ya 40 años a BZA Group, que le abrió sus puertas en un momento difícil, y desde entonces ha desarrollado toda su vida laboral dentro de la compañía, desempeñándose con dedicación en las puestos más diversos. Los invitamos a compartir con ella su recorrido desde los inicios hasta la actualidad, y disfrutar de las mejores anécdotas.

Cumpliste 40 años en BZA Group, ¿recordás cómo fueron tus inicios en la empresa? ¿cómo se presentó la oportunidad? ¿qué tareas empezaste realizando?

El comercio donde trabajaba tuvo que cerrar. De esta situación se enteró Juan Trinca (uno de los socios en ese momento), que me entrevistó y me dijo que podía comenzar al día siguiente, ya que conocía mis referencias. Me sentí agradecida de haber conseguido trabajo en BAZAR AVENIDA a una semana de quedarme sin él y en vísperas de mi casamiento.

Recuerdo que por esos tiempos éramos una tienda multidepartamental, y comencé con Jorge Santi, en ese momento responsable de la sección Bazar, y bueno… de vendedora de lanas (que no se rompen) pasé a ser vendedora de bazar (vajilla , adornos y de todo lo que se pudiera romper!)

Actualmente estás trabajando en el Departamento de Tesorería, ¿siempre te desempeñaste en esas funciones? ¿qué podrías comentarnos acerca de tu trayectoria laboral en la empresa?

Desde mi llegada, luego de ser vendedora de bazar y habiéndose agregado otros rubros , estábamos donde hacía falta , ya sea librería , perfumería , venta de ropa para adultos , deportes…

Un hito fue la ampliación con la apertura del local de la ex-Scocirolli. En el primer piso me encargué de la venta de ropa de bebés, niños y juguetería. Luego pasé a desempeñarme como Encargada de Compras en el Sector Blanco (ropa de cama , colchones , manteles y toallas). Todo de marcas reconocidas y también marca propia , pero siempre de muy buena calidad. Recuerdo que nuestros clientes lamentaron mucho que se cerrara ese sector, ya que en la ciudad éramos los mas surtidos .

También fui Gerente de Sucursal por 2 años. Ya cuando nos convertimos en MEGATONE, comencé a trabajar en Casa Central en las áreas de Compras de productos Retail , Compras de Insumos y luego como Apoderado en el área de Tesorería; función que desempeño hasta hoy.

40 años en una misma empresa es un hecho realmente importante, ¿qué te llevó a permanecer todo este tiempo? ¿cómo se siente haber trabajado tantos años en un mismo lugar?

BZA Group siempre me dio la estabilidad que necesitaba para llevar adelante mi proyecto de familia. Además, siempre me gustó lo que hacía y cuando eso no pasó, siempre encontré con quien hablar y tener la posibilidad de ayudar desde otro puesto, otro lugar. En los comienzos se puede decir que éramos familia. Ahora la empresa creció mucho , los procesos y sistemas van reemplazando las relaciones personales, pero esa esencia familiar perdura y los recuerdos son imborrables.

Seguramente tendrás muchas anécdotas después de tantos años, ¿recordás alguna especial que quieras compartirnos?

Miles. Yo recuerdo más las peripecias, como las del primer día de trabajo en que como bautismo se me cayó una bandeja mientras limpiaba. O mi esposo con mis hijos esperándome a la salida, en la galería, y probando todos los juguetes expuestos a pesar de mis recomendaciones (risas).

¿Hay algún mensaje que quieras dejarle a la empresa, a sus socios y a tus compañeros?

Agradecerles por el aguante (risas). Tengo mas años en la empresa que fuera de ella y va ser duro dejarla. La cuarentena me está ayudando, porque me estoy retirando parcialmente, trabajando desde casa y algunos días en la empresa.

Muchos de mis compañeros ya no están físicamente pero siguen en mis recuerdos. Con algunas compañeras jubiladas o que trabajaron muchos años tenemos un grupo en WhatsApp donde seguimos compartiendo vivencias. Y hasta tengo una compañera en el exterior con la que no paso un día sin contactarme.

Y a los que seguimos compartiendo este accidentado año, compañeros de mudanzas, de cambios de sector, de cambios de humor, de miradas con algunos de los cuales desconocemos el nombre, de sonrisas adivinadas detrás del barbijo, de contactos x mail , de compañeros en sucursales que a veces solo conocemos x fotos de comunicaciones internas, decirles que fue un gusto haber estado en contacto con ellos, que sigamos recorriendo este año atípico con paciencia y cuidados y agradezcamos tener trabajo en una gran empresa.

MUCHAS GRACIAS A TODOS X TANTOS MOMENTOS COMPARTIDOS!.