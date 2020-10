Dos días de actividad en Imola Deportes 29 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El Consejo Mundial del Motor aprobó varios cambios para el primer Gran Premio de dos días, que se disputará el próximo fin de semana en Imola.

El cronograma establece una práctica y la clasificación para el sábado; en tanto que la actividad finalizará con la carrera el domingo.

Por otra parte, a última hora se informó que no habrá público en el Gran Premio de Emilia Romagna

La única sesión de entrenamientos libres durará 90 minutos y habrá un intervalo de dos horas y media antes de la clasificación.

Cada piloto tendrá 10 juegos de neumáticos nuevos de piso seco en lugar de los 13 habituales; donde dos juegos serán duros, dos medios y seis blandos.

El cronograma para el fin de semana, en horarios de nuestro país, es el que proporcionamos en el siguiente informe:

Sábado 31 de octubre: de 06:00 a 07:30 práctica libre y de 10:00 a 11:00 prueba de clasificación.

Domingo 1 de noviembre: a las 09:10 carrera.



NO SE DEFINIRA

La definición del Campeonato de Pilotos deberá esperar, ya que el británico Lewis Hamilton (Mercedes) todavía no se podrá consagrar en Imola.

Hamilton dispone de una chance excepcional para lograr su séptima corona, con la que igualaría la marca establecida por el alemán Michael Schumacher, que obtuvo dos con Benetton y cinco con Ferrari.

El inglés aventaja por 77 puntos a su compañero de equipo Valtteri Bottas, pero no será campeón el próximo domingo, aunque sí podría alcanzar ese halago en la carrera siguiente, el Gran Premio de Turquía.

El piloto de Stevenage sabe que le debe mucho a Mercedes. Menos el de 2008, que consiguió con McLaren, cinco de sus seis títulos los festejó con la marca alemana, en las temporadas 2014, 2015, 2017, 2018 y 2019.

Sólo perdió el de 2016. Ese año le ganó su compañero de equipo, el alemán y actualmente retirado, Nico Rosberg.