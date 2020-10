Unión recibe al Emelec Deportes 29 de octubre de 2020 Redacción Por El Tate vuelve a jugar oficialmente y será este jueves ante el elenco ecuatoriano en el 15 de Abril, desde las 19.15 (ESPN).

FOTO ARCHIVO JUEGA UNIÓN. En el 15 de Abril el Tate recibe al Emelec de Ecuador.

BUENOS AIRES, 29 (NA) -- Unión de Santa Fe volverá hoy a disputar un partido oficial después de siete meses por el parate por la pandemia de coronavirus cuando reciba a Emelec de Ecuador por la segunda fase de la Copa Sudamericana.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 19.15 (ESPN) en el estadio 15 de Abril, será controlado por el árbitro uruguayo Andrés Cunha y el elenco santafecino regresa a la actividad tras haber jugado oficialmente el pasado 15 de marzo ante Arsenal por la Copa Superliga.

El entrenador Juan Manuel Azconzábal no tendrá disponible al defensor Franco Calderón debido a que dio positivo en coronavirus y se perderá los próximos compromisos del equipo hasta estar recuperado.

Azconzábal aún no definió la formación que jugará ante el conjunto ecuatoriano debido a que tiene a dos jugadores entre algodones, Fernando Márquez y Franco Troyansky, quienes sufrieron sendas molestias musculares.

En caso de que ambos futbolistas no lleguen en buenas condiciones el lugar de Márquez lo ocuparía Juan Manuel García mientras que por Troyansky iría Mauro Luna Diale o Gabriel Carabajal.

Por su parte, Emelec viene de igualar sin goles ante Macará en su estadio y el técnico Ismael Rescalvo no dio a conocer a los once titulares que se medirán ante Unión, pero sería similar a la que viene disputando el torneo de Ecuador.



Unión - Emelec



Estadio: 15 de Abril (Unión de Santa Fe). Árbitro: Andrés Cunha (Uruguay). Hora de inicio: 19.15



Unión: Sebastián Moyano; Francisco Gerometta, Brian Blasi, Matías Nani o Jonathan Galván, Claudio Corvalán; Sebastián Assís o Juan Nardoni, Nery Leyes, Ezequiel Cañete o Kevin Zenón; Javier Cabrera, Juan Manuel García o Fernando Márquez, Franco Troyansky o Gabriel Carabajal o Mauro Luna Diale. DT: Juan Manuel Azconzábal.



Emelec: Pedro Ortiz; Romario Caicedo, Aníbal Leguizamón, Marlon Mejía, Jackson Rodríguez; Dixon Arroyo, Sebastián Rodríguez, Bryan Carabalí o José Cevallos, Joao Rojas, Bryan Cabezas o Edwuin Pernía; Roberto Ordóñez. DT: Ismael Rescalvo.