El Barcelona superó a Juventus en Turín

Deportes 29 de octubre de 2020

A menos de 24 horas de la renuncia del presidente del club, Josep Maria Bartomeu, Barcelona dio la nota al imponerse 2-0 como visitante ante Juventus por la segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League y lidera cómodamente su zona, con seis unidades, seguido por Juventus (3), Dinamo de Kiev (1) y Ferencvaros (1). En el otro duelo de la jornada por el Grupo G, en Hungría, los locales lograron un agónico 2-2 ante los ucranianos.

Barcelona contó con un gran funcionamiento colectivo liderado por buenas individualidades, como las de Lionel Messi: activo como hacía rato no se lo veía, por caso, fue uno de los dos jugadores que más contacto tuvo con la pelota en el partido (109 toques, por detrás de los 111 de Jordi Alba y por delante de los 96 de Miralem Pjanic). Otro que jugó muy bien también fue el juvenil de 17 años Pedri, una apuesta del entrenador, quien dejó al estelar Ansu Fati en el banco por esta ocasión. El conjunto catalán desperdició una buena cantidad de ocasiones de gol por exceso de confianza en la definición, pero a su vez tuvo la buena suerte del infortunio que persiguió a Alvaro Morata durante todo el encuentro: al nueve de Juventus le anularon tres goles. El francés Ousmane Dembelé, con un remate que se desvió en el camino, a los 14m PT, y Messi de penal, con el tiempo cumplido, anotaron los goles.



La acción de la jornada contempló otros seis encuentros. Por el Grupo E, Chelsea (4 puntos) venció como visitante por 4-0 a Krasnodar (1) en Rusia, y Sevilla (4), con Marcos Acuña, Lucas Ocampos y Franco Vázquez, superó 1-0 como local al Rennes (1) francés. Por el F, Lazio (4), con un gol del ex Estudiantes Joaquín Correa, empató 1-1 como visitante ante Brujas (4) en Bélgica; mientras que Borussia Dortmund (3) venció 2-0 como local a Zenit (0). Finalmente, por el Grupo H, Manchester United (6) no tuvo piedad del Leipzig (3) alemán en Old Trafford y goleó por 5-0, y París Saint-Germain, con Angel Di María, derrotó 2-0 en Turquía a Basaksehir (0).