Con ‘nueva fecha’ de regreso pero sin formato confirmado Deportes 29 de octubre de 2020 Redacción Por Tras postergar el inicio, ayer por la tarde se informó desde AFA que el torneo comenzará el 21 de noviembre. Aún no se definió cómo se jugará.

FOTO ARCHIVO A SEGUIR ESPERANDO. El formato del torneo aún no fue confirmado. El fútbol volvería el 21 de noviembre...

Días atrás se había anunciado que el torneo de la Primera Nacional iba a ser postergado y no comenzaría el 7 de noviembre como estaba estipulado por AFA. La nueva fecha, según anunciaron –ahora- en la tarde de ayer, es el 21 de noviembre, luego de una reunión virtual vía zoom que tuvieron directivos de todos los clubes de la categoría.



Según indican, el formato de disputa de la competencia que tendrá a los 32 participantes, entre ellos Atlético de Rafaela, todavía no está definido. Recordando que se deberá realizar un ‘torneo reducido’.



La próxima semana se desarrollará una nueva reunión para definir cuestiones de logística debido a la pandemia de coronavirus, pensando en el reinicio de la competencia.



El torneo se interrumpió en su fecha 21, a mediados de marzo pasado por el covid-19 cuando la forma de disputa era en dos zonas y cada ganador obtenía la chance d jugar una final entre sí por el primer ascenso, algo que provocó el reclamo ante el TAS de San Martín de Tucumán, que además se colocaba en la primera posición de la tabla general, pero su pedido fue rechazado.



El puntero de la otra zona, la A, era Atlanta pero no recurrió al mismo recurso que el elenco tucumano para que los den por ascendidos cuando la suspensión transitoria del torneo se transformó en definitiva.



En una de las posibles formas de disputa del nuevo torneo se consideraría dichas posiciones para privilegiar a los que estaban mejor ubicados en determinadas instancias de definición.



De esta manera, la ‘Crema’, como el resto de los elencos de la principal categoría de ascenso del país, seguirá esperando conocer cómo se jugará. Los dirigidos por Walter Otta siguen adelante con su puesta a punto y este viernes disputarán un nuevo amistoso.