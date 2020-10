EL CEIBO SUPLEMENTO RURAL 29 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Erythrina crista-galli. Este es su nombre botánico… deriva de la palabra griega #erythros# que significa rojo que es el color dominante de las flores de esta planta…-y como muchas saben: es la flor nacional de Argentina y Uruguay. A lo mejor algunos se han dado cuenta y otros aun no, pero durante los últimos artículos fue nombrando los árboles que se encuentran en el en ese momento, y no podía dejar de describir este que ya esta en nuestras calles y espacios verdes adornando con sus flores rojas punzo.







Se encuentra en el noreste y centro este de Argentina, el este de Bolivia, el sur de Brasil, gran parte de Paraguay, y casi todo Uruguay. Su popularidad como especie cultivada sobrepaso su tierra original y hoy se lo puede encontrar en jardines de California o Florida en los Estados Unidos, o en algunos países europeos como España, Italia e incluso en los invernáculos de lugares más fríos como Inglaterra.







Crece muy bien en zonas de climas templado-cálido y es común en los montes que rodean los ríos del litoral. Pero como todas las especies de origen tropical tienen necesidad de mucho calor, de sol y siempre de mucha luz y humedad.



Los riegos no deben ser excesivos, sino solo para mantener la humedad del terreno.



Es un árbol de porte mediano, con un diámetro de fuste que puede superar el metro, y alturas de entre 5 a 10 m, llegando raramente hasta los 20 m. Su raíz es pivotante, con nudosidades producidas por bacterias nitrificantes que viven en simbiosis, facilitando a esta la absorción del nitrógeno que fijan y de la cual toman las sustancias orgánicas que elabora.



Sus flores, muy conocidas, son grandes, carnosas, de un color rojo intenso y están reunidas en densos manojos sobre las ramas nuevas, a veces colgantes. Están formadas por unas corolas en forma de trompeta, que se apoya en una gran bráctea de vivo color. El color varía desde una tonalidad rosa, roja, carmesí, rojo oscuro o amarillo. Y nos regalan su floración en primavera. Es por eso que hoy les estoy contando un poco acerca de este árbol, para que lo puedan reconocer y admirar la belleza de sus flores. En la ciudad si se fijan bien podrán encontrar numerosos ejemplares.



Sus hojas están formadas por tres hojitas ovaladas, caducas de color verde vivo.



Se reproduce con facilidad por semillas o estacas y es particularmente recomendable su cultivo en parques y jardines donde la caída de sus flores sea una bendición y no un problema, porque lamentablemente son muy sucias. Además también podemos hacer plantas nuevas de esquejes semileñosos plantados en agosto- setiembre.



Como se usan estos árboles? Como decoración en jardines, árboles para veredas, en avenidas, para dar sombra, etc

Tiene madera débil y porosa, poco duradera; utilizándose en tallas y molduras. P

Es apta para producción de pastas celulósicas.

Es melífero.

Se cultiva en países tropicales y subtropicales para uso ornamental.

En Argentina el casco del bombo legüero se hace preferentemente de ceibo.

Entre otros.



Bueno espero les haya interesado saber algo más sobre nuestra flor nacional y les propongo que salgan a realizar un reconocimiento de la especie… lo repito todos los años porque pienso que es necesario reconocer nuestros símbolos patrios…. suerte.

No se puede cosechar lo que no se siembra,



De modo que sembremos nuestros deseos,



Abonémoslo con gentileza y serán



Recompensados en abundancia.



Ing., Maria Paula.