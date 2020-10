La actividad física también es salud Locales 29 de octubre de 2020 Redacción Por Así lo expresan de manera clara los profesores de educación física que conformaron a partir de la pandemia la agrupación “Gimnasios Unidos”. Allí plantean el malestar ante las últimas medidas restrictivas que los afecta.

Desde la agrupación “Gimnasios Unidos”,que nació ante la necesidad de defender una causa común en medio de la pandemia y sus consecuencias, nuevamente desde este sector manifiestan su descontento ante las últimas medidas restrictivas que limita su actividad hasta las 20: “¿Cuál es el fondo del reclamo de los profes de educación física? Más allá del reclamo legítimo al derecho a trabajar, los profes intentamos que la clase dirigente entienda, que la actividad física no es sólo recreación, es salud. El hecho de que uno se divierta y entretenga en un gimnasio, una pileta, con una pelota o una paleta, no quiere decir que durante dicho entretenimiento no se provoquen otras cosas.

Resulta que cuando nosotros realizamos cualquier tipo de actividad física, se desencadena una sucesión de hechos fisiológicos que van a influir positivamente en la salud”, expresan desde Gimnasios Unidos.

“Imaginemos a una persona que corre en un partido de tenis para pegarle a una pelota: los músculos que usamos para desplazarnos y pegarle a la pelota necesitan combustible, como por ejemplo los hidratos de carbono y las grasas, 2 sustancias que en exceso provocan sobrepeso y diabetes (entre muchas otras patologías), enfermedades que agravan muchísimo el cuadro de COVID -19. Si pensamos en alguien pedaleando, nadando, corriendo o en el gimnasio;

pensemos que mediante la contratación muscular está liberando endorfinas, (las llamadas hormonas de la felicidad) que generan una sensación de bienestar inexplicable, sensación tan importante en tiempos de estrés, miedo, angustia que estamos atravesando...Si jugamos un picadito o una tocata, la liberación de enzimas, hormonas y otras sustancias, van a impactar positivamente en nuestro sistema inmune. Sistema encargado de defendernos ante enfermedades”, continúan afirmando.

“Entonces, ¿quién puede estar en contra de la salud en épocas de pandemia? Pelota, paleta, pileta, bici, barra, mancuerna, correr, caminar. Son solo medios que traen como consecuencia un fortalecimiento del sistema inmunológico, por eso prohibirlos o restringirlos, es jugar a favor del virus; contrariamente hay que promoverlos, con las medidas sanitarias correspondientes, pero promoverlos. En estos tiempos somos una actividad esencial, no recreativa. Actividad Física=Salud”, finaliza de manera enfática el profesor de educación física, Mariano Pizzi.