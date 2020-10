"La verdad es que no hay recetas ni en Rafaela ni en el mundo" Locales 29 de octubre de 2020 Redacción Por Así lo afirmó Diego Peiretti, luego del cuestionado Decreto que limitaba el horario de muchas actividades en función del aumento de casos. El funcionario local aseguró que cada decisión tiene en cuenta el equilibrio entre lo sanitario y lo productivo.

FOTO ARCHIVO DIEGO PEIRETTI. Admitió que quizás faltó una comunicación previa con los sectores alcanzados por el nuevo decreto pero destacó que hubo diálogo y luego, acuerdo.

En una semana complicada desde el punto de vista sanitario y con mucha resistencia a las medidas restrictivas anunciadas en virtud de este panorama, el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, analizó lo ocurrido y explicó: ”la verdad es que no hay recetas, no sólo en Rafaela sino que en el mundo y creo que la herramienta más valiosa que debemos tener siempre a mano es el diálogo, porque es el diálogo el que nos está llevando a celebrar acuerdos que puedan tener como objetivo conseguir el equilibrio entre lo sanitario y lo económico. En la mayoría de los casos lo estamos pudiendo hacer; desde mediados de marzo cuando comenzó la pandemia y se decretó el aislamiento que incluyó a todas las actividades económicas de Rafaela, excepto las esenciales, se inició un camino donde tuvimos que estar muy cerca de los diferentes sectores con un diálogo permanente para ver de qué manera volvíamos”.

“Parece que todo esto ocurrió hace tres o cuatro años pero fue en marzo cuando hablábamos de volver y que ese regreso no iba a ser con la normalidad de febrero sino de una manera diferente. Primero fue el acompañamiento con los protocolos porque si bien las empresas grandes tenían una estructura como para poder resolver internamente esto, la mayoría de las unidades productivas tenía dificultades a la hora de redactar los protocolos y de implementarlos; allí hicimos un trabajo muy fuerte con comercios, pequeñas industrias, para ayudarlos en esta instancia y para hacer la verificación en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe”, dijo Peiretti.

El funcionario dijo que “básicamente se trata de entender el momento histórico que nos toca atravesar a todos y luego de tantos meses andando tratar de establecer ese equilibrio y ese punto justo, en donde no hay otra manera de encontrarlo más que con el diálogo”.

El secretario de Producción, Empleo e Innovación, admitió que quizás se podría haber evitado el malestar de los sectores afectados por las nuevas disposiciones con una comunicación previa, y sostuvo que “puede ser que a la hora de adoptar las medidas podríamos haber establecido un diálogo previo”, aunque contó que “sí lo tuvimos en el seno del Consejo Económico, Social y Sanitario, en donde planteamos la situación en la que estábamos y dentro de lo que es la pandemia en Rafaela estamos en el momento más crítico y allí mostramos el trabajo que venimos haciendo con científicos del Conicet, que nos estaban marcando las proyecciones. El Conicet lo que nos permite es mirar hacia adelante la pandemia, cosa que antes no podíamos hacer, porque en realidad lo que está ocurriendo hoy en la ciudad es lo que pasó hace 15 días y lo que va a pasar el fin de semana que viene es resultado de lo que sucedió el día de la madre”.



ENTRE EL 5 DE NOVIEMBRE Y EL

12 VAMOS A ESTAR AL LÍMITE

Diego Peiretti siguió brindando detalles acerca de lo que lleva al intendente adoptar tal o cual medida y precisó que “lo que nos dan estos matemáticos y científicos del Conicet que utilizan polinómicas que se usan en el mundo para poder determinar cómo son esas proyecciones, es información acerca de la efectividad que van teniendo las medidas que vamos tomando. Lo que vemos hacia adelante es que entre el 5 de noviembre y el 11 y 12 de noviembre, se va a dar lo que llamamos el lomo de la curva y vamos a estar muy al límite. Esas son las conversaciones que venimos teniendo con el sistema de salud, entonces, estas medidas son necesarias tomar para darle un respiro; lo que tratamos de hacer es que afecte lo menos posible la actividad económica en Rafaela, aseveró Peiretti. Y añadió: “Está claro que cuando la gente de gastronómicos, de bares y restaurantes llamaron ese mismo domingo cuando se conoció el Decreto y nos pidieron una reunión, a través del diálogo encontramos un punto intermedio para tratar de dar respuestas a este alivio que necesita sí o sí el sistema de salud para poder sobrellevar lo que viene en noviembre; claro que las medidas hay que tomarlas hoy para que tengan efecto en esa fecha”.

Finalmente Peiretti indicó: “lo que yo comentaba con muchos gastronómicos con los que tengo una relación personal, es que hay que tratar de ser empáticos y entender lo que le pasa al otro. Yo sé que hay empresarios que la están pasando mal y es muy difícil, pero tenemos que encontrar medidas que si los rafaelinos y rafaelinas comprendemos lo que pasa y sostenemos este estándar de cuidados, van a permitir, luego de estas dos semanas de noviembre que se vienen complicadas, superar esa curva de contagios”.