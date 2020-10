La construcción debe cumplir los protocolos por Covid Locales 29 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El secretario de Trabajo de la provincia, Juan Manuel Pusineri, mantuvo una reunión con representantes de la UOCRA en la ciudad de Santa Fe para dialogar sobre el cumplimiento de los protocolos de seguridad e higiene por el COVID – 19 en el trabajo.

“El objetivo es lograr el compromiso de los involucrados directos en relación a la concientización, el cuidado y la importancia de cumplir con la normativa sanitaria vigente”, explicó el funcionario. Además, señaló que “en Santa Fe no se van a restringir más actividades, pero las que están en funcionamiento necesitan imperiosamente del cumplimiento y el cuidado”.

En este sentido, Pusineri manifestó que diariamente reciben denuncias por incumplimiento de los protocolos en todos los ámbitos laborales: “Actualmente estamos realizando las intimaciones, donde hay una infracción se está notificando, aunque no hemos llegado a la clausura de ningún local”.

En relación a la cantidad de obreros que puedan desempeñar tareas en una obra – actualmente fijado en 10 –, el secretario de la cartera laboral remarcó que el tema no está en estudio por la situación epidemiológica que atraviesa la provincia: “Lo que sí va a ser muy importante a la hora de evaluar cualquier ampliación será el cumplimiento de las normas”, destacó.