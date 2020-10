Acastello asumió en la Cámara Metalúrgica Locales 29 de octubre de 2020 Redacción Por La Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela renovó sus autoridades durante la asamblea del lunes. Graciela Acastello reemplazó a Mauricio Rizzotto en la presidencia de la entidad.

FOTO CIMR RECAMBIO. Graciela Acastello y Mauricio Rizzotto durante la asamblea del lunes.

Graciela Acastello asumió el lunes pasado como presidenta de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela (CIMR) en lugar de Mauricio Rizzotto, quien pasó a ocupar la vicepresidencia de la entidad. Fue durante la asamblea que se realizó a través de la modalidad virtual, en la que participaron miembros de la Comisión Directiva y también los socios activos de la cámara.

Al efectuar un balance del período 2019-2020, el presidente saliente Mauricio Rizzotto destacó el trabajo en conjunto, agradeciendo la participación y colaboración de todos los socios y al equipo operativo destacando el compromiso y la disposición brindada a las exigencias de las empresas, reconociendo el sentimiento de unidad que posee la cámara y recordando que la búsqueda está enfocada siempre en fortalecer el sector metalúrgico de Rafaela y la Región, estando presente tanto a nivel local, provincial y nacional, a través de los representantes en ADIMRA, FISFE, y CCIRR.

Luego Rizzotto hizo mención a que estos dos años fueron complicados, debido a la crisis con la finalización de un gobierno, y la llegada de otro con distinto color político, que requirió nuevas adaptaciones. En el medio de estos cambios el mundo es colapsado por una pandemia, lo cual provocó un giro rotundo en los temas que estaban siendo tratados, viviendo unos meses sumamente complicados tratando de brindar todas las justificaciones y explicaciones a las autoridades del gobierno, que se debía trabajar a pesar de la emergencia que atravesaba el país, pero sin descuidar la salud.

Rizzotto recalcó que se trabajó no solo en el sector metalúrgico, sino que se apoyó a todos los otros rubros, acompañando y buscando fortalecer el trabajo y el espacio laboral, esto se pudo cumplir gracias a la colaboración de todos, no solo de los miembros de la comisión directiva, siendo socio o no, y se pudo observar la unidad metalúrgica.

En palabras de Rizzotto: “hemos demostrado después que realmente era cierto, que podíamos trabajar, que podíamos cuidar a los trabajadores, en las industrias no se fabricaban virus sino que se fabricaban bienes, y también que la salud económica y mental era tan importante como la salud con respecto al covid…seguramente muchos de los que estamos acá pensamos que podíamos haberlo hecho mejor o distinto pero creo que siempre tenemos que rescatar que lo hicimos y que no nos quedamos de brazos cruzados, enfrentamos los lugares que teníamos que enfrentar…se debe tener la tranquilidad que todo lo que se manifestó y trabajo tiene que ver con una convicción del trabajo metalúrgico, de la industria Argentina, de la industria Rafaelina y de la Región, y no está vinculado a pensamientos políticos, acá la política tiene que ver con la industria y siempre va a ser lo que vamos a perseguir” Ya cerrando su discurso destacó la militancia política industrial que siempre está presente en la CIMR, poniéndose a disposición para seguir trabajando desde la vicepresidencia.

Para finalizar, Graciela Acastello tomó el mando de la presidencia y brindó un pequeño discurso en el cual expresó que le toca asumir en un momento complicado y difícil de la economía nacional e internacional, debido a la crisis profunda que se está desarrollando en nuestro país. Destacó que la cámara será un intermediario de todos los problemas que planteen los asociados, e hizo un llamado especial a los jóvenes metalúrgicos industriales, a que se sumen a participar en la cámara, considerando que la mirada joven será una visión diferente para la CIMR. También expresó que los difíciles momentos que fueron vividos durante esta crisis actual, requerirán de medidas coyunturales, no abandonando las medidas estratégicas y alentó a seguir luchando por lo que siempre se luchó desde la cámara y el centro comercial que es una política industrial integral, que la inversión sea posible para las empresas, que la ocupación de la mano de obra sea una bandera, y de esta manera salir adelante y emerger de la crisis tremenda que se esta viviendo.



COMISION

Con respecto a las renovaciones, la presidencia quedó a cargo de la CPN Graciela Acastello (ETMA SA), la vicepresidencia de Mauricio Rizzotto (Rizzotto y PIeragostini SRL) en tanto que como prosecretario seguirá Rubén Acastello (TTI SA – Dupla SA) y Daniel Cornaglia (Engracor SA) ocupará el cargo de tesorero. Los vocales titulares que renovaron y asumieron son Fernando Szewc (Frio Raf SA), Juan Pablo Frund (Frund Stark SA) y Guillermo Ahmed (OK Engineering SA) y como vocales suplentes asumieron Patricia Imoberdorf (Imoberdorf Hnos), Angel Fontanet (Calderas Fontanet) y Ricardo Scalenghe (Cilfren SA). El Tribunal de Ética estará integrado por Gabriel Richiger (Richiger), Andrés Ferrero (Deisa) y Daniel Silva (Metalúrgica Silva). Por último el Revisor de Cuentas titular será el Ing. Enrique Muzzio (Enrique J. Muzzio) y el suplente Gastón Sara (Tracsa).