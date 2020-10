Bartomeu anunció su renuncia como presidente de Barcelona

BUENOS AIRES, 28 (NA). - Josep Maria Bartomeu anunció ayer su renuncia como presidente del Barcelona de España, al igual que el resto de los miembros de la junta directiva del club, antes de que se realizara el voto de la moción de censura el 1 y 2 de noviembre próximos.

"Comunico mi dimisión y del resto de la junta directiva. Es una decisión meditada, serena y acordada por todos mis compañeros", dijo Bartomeu este martes luego de que trascendiera la noticia en los medios locales.

El ahora ex mandatario del equipo culé lo comunicó en una conferencia de prensa tras intentar hasta último momento que la Generalitat inhabilitara la realización del referéndum por la moción de censura que habían solicitado los socios de la institución.

"Hemos recibido la respuesta de la Generalitat y es clara: No hay impedimentos jurídicos y sanitarios para impedir la votación de la moción de censura si se incluyen los requisitos del PROSICAT", manifestó Bartomeu.

Y agregó respecto al rebrote de contagios en España por la pandemia de coronavirus: "Raso y corto, no hacen caso a nuestras peticiones para tener la logística preparada con las mínimas medidas de seguridad necesarias".

"En mi comparecencia ayer hablaba de mi perplejidad ante algunas decisiones. Hoy digo que aparte de contradictorias son irresponsables", insistió el ex presidente del conjunto catalán.

En la misma línea, continuó: "Ahora se insinúan medidas más estrictas, como el confinamiento de fines de semana. Los mismos expertos piden confinar a toda la población, con contradicciones de todo el gobierno, como la recomendación de las empresas de hacer teletrabajo".

"Tenemos que actuar con responsabilidad, no podíamos convocar el voto de censura. No podíamos hacer elegir entre la votación o la salud", añadió.

De esta manera, una Comisión Gestora se hará cargo de la institución y deberá llamar a elecciones en el plazo de 40 días.

"Dejamos el club en manos de una gestora y esperamos que pueda llevar a cabo nuestras decisiones en plena pandemia. No nos queríamos perpetuar en el gobierno del club, como he escuchado de hace meses", explicó tras su determinación.

Además, luego de hacer una autocrítica sobre su gestión al frente del Barcelona, Bartomeu concluyó: "Deseo lo mejor para el nuevo presidente que elijamos los socios. Siempre tendrá mi colaboración y de la junta directiva".