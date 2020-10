Lo que dejó el martes Champions y lo que se juega este miércoles Deportes 28 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Inter no pudo vencer a Shakhtar Donetsk en su visita a Kiev y se perdió la chance de subirse a lo más alto del Grupo B de la Champions League tras empatar sin goles. Los ucranianos siguen siendo los sorpresivos punteros de la zona tras jugar ante los dos más fuertes, Real Madrid y los italianos.

Lejos de mostrar la cara del equipo que le convirtió tres goles al Merengue en el Santiago Bernabéu, los locales sufrieron desde el primer minuto ante los dirigidos por Antonio Conte. Con Romelu Lukaku como gran referencia en ataque y con Nicolo Barella con mucha participación, el arquero y el travesaño les ahogaron el grito en varias oportunidades.

Inter pagó su falta de efectividad. Lautaro Martínez no logra salir de la mala racha, que quedó clara en su enojo tras ser reemplazada el pasado fin de semana en la Serie A, y volvió a fallar de cara al arco. El delantero de la Selección quedó con el arco a su merced tras un rebote, pero no pudo acomodarse y el remate se le fue ancho.

Con este resultado, Shakthar se mantendrá en lo más alto del grupo con cuatro unidades independientemente de lo que suceda en el encuentro de Real Madrid y Borussia Monchengladbach. A lo sumo será compartida si los alemanes se imponen.



EMPATE AGÓNICO



Real Madrid logró rescatar un empate en Alemania ante Borussia Mönchengladbach, tras ir perdiendo 2-0, evitó su segunda derrota consecutiva y sumó su primer punto en la presente edición de la Champions League.

El conjunto Merengue venía de ganarle el clásico a Barcelona por La Liga pero había caído en la primera fecha ante el Shakhtar Donetsk y en la segunda jornada del Grupo B consiguió igualar en los últimos cinco minutos con tanto de Benzema y Casemiro a los 87' y 93'.

El local se encontró con un Real Madrid dormido y aprovechó los errores defensivos, como había sucedido con Shakthar, y se puso 2-0 con doblete de Marcus Thuram a los 33' y a los 58'.



Otros resultados: Marsella 0 - Manchester City 3, Liverpool 2 - Midtjylland 0, Atlético de Madrid 3 - RB Salzburg 2, Porto 2 - Olympiacos 0, Atalanta 2 - Ajax 2. Juegan hoy: 14.55hs Krasnodar vs Chelsea, Intanbull vs PSG, 17hs Ferencvaros vs Dinamo, Juventus vs Barcelona, Club Brujas vs Lazio, Manchester United vs RB Leipzig, Dortmund vs Zenit, Sevilla vs Rennes.