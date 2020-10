Lanús, Vélez y Defensa ponen primera Deportes 28 de octubre de 2020 Redacción Por El Granate recibe este miércoles a San Pablo, los de Varela visitan a Sportivo Luqueño y Vélez será local ante Peñarol. Unión, Independiente y Atlético Tucumán juegan el jueves.

FOTO ARCHIVO DE LOCAL. Vélez recibe a Peñarol en Liniers.

El segundo torneo continental en importancia organizado por la Conmebol volvió ya está en marcha y este miércoles estará marcado por el debut de tres de los seis equipos argentinos que participan del certamen. La segunda fase de la competición –cuya última actividad se registró el pasado 27 de febrero– comenzará con un duelo atrayente entre Lanús y San Pablo de Brasil, que de manera sorpresiva terminó tercero en el grupo que compartió con River en la Copa Libertadores.

El conjunto del sur de la Provincia de Buenos Aires, campeón de la edición 2013 bajo la conducción de Guillermo Barros Schelotto, enfrentará a un equipo que no luce las credenciales de antaño, pero viene con rodaje de la Libertadores y del Brasileirao. Cuenta en su plantel con Dani Alves, multicampeón con Barcelona junto a Lionel Messi, y con Juanfran, quien conquistó siete títulos en el Atlético de Madrid bajo la tutela de Diego Simeone.

El equipo dirigido por Luis Zubeldía no compite oficialmente desde el 16 de marzo y tendrá las ausencias por lesión de Lautaro Acosta y José Luis Gómez. A ellos se suman las bajas del plantel del arquero Agustín Rossi, de los defensores Lautaro Valenti y Ezequiel Muñoz, y de los mediocampistas Carlos Auzqui y Marcelino Moreno.

Por su parte, Defensa tendrá su revancha continental luego de la increíble eliminación vivida en Brasil, a manos del Santos, en su primera participación en una Copa Libertadores. El gol de Marcos Leonardo en el minuto 91 decretó la derrota 2-1 y evitó un histórico pase a la siguiente ronda. Igualmente, su buen fútbol y su propuesta audaz se mantendrán en el plano internacional al clasificar a la Sudamericana como tercero del Grupo G. Cabe recordar que en 2018 el equipo de Florencia Varela llegó a cuartos de final de esta Copa.

Tras los dos partidos de arranque a las 19.15, llegará el duelo entre Vélez y Peñarol a las 21.30, en el José Amalfitani. Será un partido caliente, plagado de condimentos, ya que permitirá reeditar el enfrentamiento de semifinales de Copa Libertadores 2011 en la que el equipo uruguayo eliminó al argentino, en Liniers. El resbalón de Santiago Silva en el penal impidió ampliar la ventaja y el 2-1 resultó insuficiente para los muchachos de Ricardo Gareca tras la caída 1-0 en Montevideo.

A su vez, el cruce significará el debut oficial de Mauricio Pellegrino como entrenador de Vélez en reemplazo de Gabriel Heinze.

En la jornada del jueves, Independiente y Atlético Tucumán cerrarán la primera jornada de la segunda fase de la Copa desde las 21.30, en el estadio Libertadores de América.

Antes de que ruede la pelota en Avellaneda, Unión de Santa Fe recibirá en el estadio 15 de abril a Emelec, de Ecuador. El Tatenque fue una de las sorpresas de la primera fase ya que dejó en el camino a Atlético Mineiro. El dueño de casa presentará a su nuevo cuerpo técnico, encabezado por Juan Manuel Azconzábal, quien reemplazará al histórico Leonardo Madelón.



Las posibles formaciones:



LANUS: Morales; Di Plácido, Burdisso, Thaller, Bernanbei; F. Pérez, Belmonte, Vera; De la Vega, José, Orozco. DT: Zubeldía.



SAN PABLO: Tiago Volpi; Dani Alves, Diego, Bruno Alves, Reinaldo; Tchê Tchê, Luan; Sara, Luciano, Gomes; Brenner. DT: Diniz Silva.



Estadio: Lanús. Arbitro: Christian Ferreyra (Uruguay). Hora: 19.15. TV: ESPN 2.



SPORTIVO LUQUEÑO: Campisi; Noguera, Duarte, Ojeda, Vera; Duré, Aquino, Gaona, Ortega; C. González, Valdeci Moreira da Silva. DT: C. Paredes.



DEFENSA Y JUSTICIA: Unsain; H. Martínez, Frías, F. Paredes; Rius, E. Fernández, Benítez, Pizzini, Isnaldo; Romero, Hachen. DT: Crespo.



Estadio: Sportivo Luqueño (Paraguay). Arbitro: Andrés Matonte (Uruguay). Hora: 19.15. TV: ESPN.



VELEZ: Hoyos; Guidara, Amor, Abram, De la Fuente; Galdames, Gago o M. Pittón, R. Alvarez o Almada; Janson, Tarragona, Centurión. DT: Pellegrino.



PEÑAROL: Dawson; G. González, Formiliano, Kagelmacher, Piquerez; Trindade, Gargano, Urretaviscaya o Vadocz, F. Torres; Terans, Alvarez. DT: Saralegui.



Estadio: Vélez. Arbitro: Derlis López (Paraguay). Hora: 21.30. TV: ESPN 2.