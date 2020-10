Atlético tiene rival para un nuevo amistoso: el viernes ante Ben Hur Deportes 28 de octubre de 2020 Redacción Por La ‘Crema’ pudo encontrar rival para disputar un nuevo encuentro de preparación. Será ante el equipo que conduce Carlos Trullet, en el Autódromo.

FOTO PRENSA ATLÉTICO DE RAFAELA SUMAR MINUTOS. Walter Otta quiere seguir dándole rodaje futbolístico al equipo. El viernes jugará el quinto amistoso de pretemporada.

A la espera de conocer el formato que tendrá la Primera Nacional, que finalmente comenzará el 21 de noviembre y no el 7 como se había anunciado, Atlético de Rafaela sigue adelante con su preparación en el predio del Autódromo y bajo los estrictos protocolos sanitarios impuestos por AFA.



Para seguir ganando ritmo de competencia la Crema pudo confirmar un nuevo encuentro amistoso. Será el próximo viernes ante el Ben Hur de Carlos Trullet, equipo que comenzó su preparación para el Regional Amateur la semana pasada.



Dicha práctica se llevará a cabo en el Autódromo y será en horas de la tarde. El horario aún no fue confirmado pero no antes de las 17 hs. Se jugarán 80 minutos.



Hasta aquí, los dirigidos por Walter Otta han jugado con Newell’s Old Boys (1-1), Patronato de Paraná (allá 1-1, acá 0-1) y Colón de Santa Fe (1-3).



Atendiendo que el comienzo del torneo fue postergado, en principios dos semanas, Atlético podrá sumar uno o dos juegos más, siempre y cuando encuentre rival.