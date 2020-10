Prevención contra el dengue Región 28 de octubre de 2020 Redacción Por BELLA ITALIA

BELLA ITALIA. - A través de un parte de prensa la Comuna local recuerda que el Dengue es una afección viral aguda que afecta a personas de cualquier edad, siendo más grave en personas mayores y con enfermedades crónicas, como la diabetes. Se transmite a través del mosquito Aedes Aegypti, que necesita agua para proliferar. Los períodos del año con mayor transmisión de casos son el verano y el otoño.

Existen 4 tipos de virus de Dengue (serotipos 1, 2, 3 y 4). Cada persona puede tener los 4 serotipos, pero una infección causada por un determinado serotipo le confiere inmunidad de por vida contra ese serotipo en particular.

El mosquito transmisor del Dengue muere a los 14 grados de temperatura, pero los huevos y las larvas (primera etapa de desarrollo del vector) sobreviven hasta un año, aún con frío y sequedad. Estos pueden eclosionar al llegar temporadas de calor y lluvias, incrementando la población del vector. Ese remanente poblacional del mosquito se genera en ésta temporada, con la aparición de las bajas temperaturas.



Prevención

La fumigación no es suficiente para eliminar el mosquito. La aplicación de insecticidas es una medida destinada a eliminar a los mosquitos adultos, pero no a los huevos y a las larvas. Su implementación debe ser evaluada por las autoridades sanitarias ya que solo se recomienda en momentos de emergencia, y siempre debe ser acompañada por la eliminación de todos los recipientes que acumulan agua en las casas y espacios públicos.

Eliminemos las posibilidades de alojamiento del mosquito para la colocación de huevos. Por eso, no es suficiente ninguna acción si quedan recipientes de agua estancada. Eso podremos lograrlo si apelamos a nuestra solidaridad, trabajando todos juntos en pos de la prevención colectiva.