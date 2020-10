Perotti en la apertura de Agroactiva Virtual

El gobernador de la provincia Omar Perotti participó este martes de la apertura de Agroactiva 2020, la megamuestra agroindustrial que cada año se realiza en territorio santafesino y que, para esta edición, como consecuencia de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de Covid 19, prevé una versión virtual que tendrá lugar hasta el viernes próximo en el sitio www.agroactivavirtual.com.

Del acto inaugural participaron también el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra; el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna; y la presidenta de Agroactiva, Rosana Nardi.

Durante su discurso, el gobernador Perotti saludó a los organizadores de la muestra: “Quiero reconocer a los organizadores de Agroactiva. A Rosana Nardi, su presidenta, por animarse en un momento distinto y difícil, que nos plantea esta pandemia de coronavirus a continuar con la realización de este importante evento. El reconocimiento también para Don Luis Nardi, su padre y fundador, el cariño de siempre”.

Perotti se permitió establecer una reflexión en torno al significado de Agroactiva: “Que ustedes hayan apostado por este formato para acercar la oferta y demanda del campo a cada uno de nuestros productores nos parece innovador y necesario para el momento. El productor siempre quiere conocer, escuchar y poder ver los adelantos. ¿Por qué demorarnos en hacerlo? La tecnología nos lo permite”.

Del mismo modo, el mandatario provincial rescató “el compromiso del Gobierno de la provincia para acompañarlos siempre estará presente, no solamente como un iniciador en las plataformas de comercio exterior, vinculando a pymes con todo el mundo en rondas de negocios virtuales, sino también con la presencia de 40 pymes de todo el territorio provincial relacionadas a la agroindustria, que van a estar participando de la mano de nuestro Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología”, agregó.

A su turno, Costamagna expuso: “Agroactiva es el gran desafío y la gran oportunidad para muchos pequeños y medianos productores y para pymes industriales, al mismo tiempo es la oportunidad de acercarse al conocimiento, a la innovación y a la exportación. El gran clúster de la maquinaria agrícola y las más de 500 empresas de implementos agrícolas de la provincia de Santa Fe tiene aquí una importante vidriera, instancia en la que los más de 30 mil productores que tenemos en nuestro territorio puedan ver lo último en tecnología e innovación. Hablo de ese entramado productivo que hace grande y fuerte a nuestra provincia. Tenemos el desafío de articular entre el sector público y privado y de acompañar el esfuerzo de nuestros empresarios, este evento es un ejemplo de ese trabajo”.

Por último, la presidenta de Agroactiva, Rosana Nardi indicó: “Agroactiva Virtual es una herramienta que diseñamos para que toda la comunidad de Agroactiva pueda seguir encontrándose. Es una plataforma superadora porque es una verdadera exposición virtual, con todos los ingredientes que estamos acostumbrados a ver en la muestra tradicional. Quiero agradecer el apoyo institucional que hemos tenido en este año, que es tan importante en estos momentos de incertidumbre. Muchas gracias en particular al gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, que ha sido un amigo de Agroactiva desde la primera edición de la muestra, ha recorrido todas nuestras exposiciones y este año, como no podía ser de otra manera, nos está brindando todo su apoyo”.



PARTICIPACIÓN DE SANTA FE

EN AGROACTIVA VIRTUAL

Este año Agroactiva se presenta como puente virtual entre la oferta y la demanda del campo, brindando una plataforma para que empresas de maquinaria agrícola, automotrices, entidades bancarias, el mundo de la ganadería, la aviación agrícola, las embajadas de distintos países y las universidades nacionales puedan ofrecer todos sus productos, novedades y promociones. En ese marco, como cada año, Santa Fe contará con un espacio institucional donde informará los programas destinados al sector productivo y ofrecerá un canal de comunicación y consulta con los visitantes. En ese espacio también se promocionará la presencia de pymes de distintos puntos del territorio provincial.