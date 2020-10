Concejales enviaron las preguntas para Galantti Locales 28 de octubre de 2020 Redacción Por El próximo viernes la Jefa de Gabinete presentará su primer informe de gestión ante el Concejo Municipal, donde abordará la gestión en medio de la pandemia. Luego de la exposición deberá responder las preguntas que los concejales le enviaron.

FOTO ARCHIVO CAMBIO. En los últimos años, Galantti acompañó a Corach en la presentación de los informes, esta vez estará a cargo.

Los concejales comenzaron a enviar sus preguntas para la sesión extraordinaria que se desarrollará el próximo viernes en lo que se constituirá como la segunda presentación del año del informe de gestión, aunque para Amalia Galantti será el primero como Jefa de Gabinete. En mayo había sido Marcos Corach el encargado de realizarlo.

Galantti hablará sobre la gestión de la pandemia, en los aspectos sanitarios, productivos y sociales. Además retomará aspectos del informes de mayo y los actualizará.

Lisandro Mársico ya ha enviado el pliego de preguntas en el marco del cumplimiento de la Ordenanza Nº 4946, comenzando con el tema de la prevención en seguridad, donde interroga a la funcionaria acerca: 1)-Motivos por el cual no tiene imputación presupuestaria la instalación de cámaras y botones antipánicos en los minibuses, a los fines de dar cumplimiento de la Ordenanza Nº4890; 2)-¿Qué cantidad de Policías Federales prestan servicios en la Ciudad y con cuantos móviles cuentan? Adjuntar todos los convenios en vigencia que tenga suscripto la Municipalidad de Rafaela con Policía Federal; 3)- Qué cantidad de gendarmes prestan servicios en la Ciudad y con cuantos móviles cuentan?. Adjuntar todos los convenios en vigencia que tenga suscripto la Municipalidad de Rafaela con Gendarmería.

Otros de los temas que el concejal del FPCyS incorporó en su cuestionario, está referido a movilidad urbana y tránsito, donde señala:

1)-En la Sesión Ordinaria de fecha 30-09-2020, el Concejo Municipal aprobó por unanimidad una Minuta de Comunicación, que contenía la siguiente solicitud al Departamento Ejecutivo Municipal: Gestionar alternativas a la circulación y estacionamiento de rodados de gran porte que llevan a cabo la disposición de mercaderías, en dos Empresas; una ubicada en calle Belgrano Nº780 y la otra en Necochea Nº 795, siendo que, la actividad de descarga, ambos Comercios, la realizan sobre calle Intendente Giménez entre Belgrano y Necochea, todo lo cual impide a los vecinos poder desarrollar sus actividades normalmente. Al día en que fue presentado el presente pliego de preguntas, desde el área correspondiente, ninguna solución se le ha dado al problema planteado. ¿ Qué medida se tiene pensado implementar para solucionar esta cuestión y que permita a los vecinos afectados poder desarrollar su vida normalmente?

En caso de que previo al encuentro acordado para el día 30 de Octubre se haya dispuesto una intervención por parte del Municipio para remediar el planteo especificar cuál. 2)-¿Qué avance tiene la reestructuración del tránsito de Ada. Italia y J.V. González, toda vez que, según se había informado en un momento desde el Departamento Ejecutivo Municipal, se tenía planificado que una vez finalizado el pavimento de la segunda arteria mencionada y de Ada.G. Maggi entre Ada. Italia y J.V. González, se daría a estas dos últimas un solo sentido de circulación.

Otro de los aspectos que consideró el edil incluir en el temario, tiene que ver con la explotación de los terrenos del aeródromo Rafaela:

1) En marco del Convenio firmado entre la Municipalidad de Rafaela con la Fuerza Aérea Argentina en fecha 05 de Enero de 2001 y su Protocolo Adicional celebrado en fecha 25 de Agosto de 2004, el ente local puede otorgar la concesión para la Explotación Agro Comercial de los terrenos aptos en el Aeródromo Rafaela.

La explotación le fue otorgada a un particular, que cultiva la tierra.

¿Teniendo en cuenta las declaraciones públicas del bloque justicialista de extender los 200 metros de la zona de resguardo ambiental, bajo que programa tiene previsto el Departamento Ejecutivo Municipal utilizar esas tierras? ¿Cuál es la opinión que tiene el Departamento Ejecutivo Municipal sobre la propuesta dada a conocer públicamente por los concejales justicialistas de extender la línea libre de agroquímicos?

En relación a otras preguntas, estás estarán vinculadas a tema vivienda; obras públicas; y al último Decreto sobre restricciones horarias de actividades, donde Mársico pretende que se explicite cuáles son los fundamentos que llevan al Departamento Ejecutivo Municipal a restringir los horarios de las actividades según lo impuesto en la norma en cuestión.



VIOTTI Y LOS

PEDIDOS DE INFORMES

El concejal de Cambiemos al ser consultado acerca de las preguntas que preparó para la sesión del viernes, donde la Jefa de Gabinete, Amalia Galantti presentará el informe de gestión, señaló que “pedí que me respondan 12 de los 18 pedidos de informe que me deben... los otros 6 ya estaban obsoletos”.