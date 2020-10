Otros 137 casos de Covid en Rafaela Locales 28 de octubre de 2020 Redacción Por Si se mantiene la velocidad de contagios, la ciudad hoy superará los 3.000 casos de coronavirus. El total de fallecidos asciende a 46 luego de confirmarse ayer un nuevo deceso.

El ritmo de contagios no se desacelera en Rafaela que ayer reportó 137 nuevos casos de Covid en tanto que en la Provincia se confirmaron 2.236 positivos, según datos del Ministerio de Salud de Santa Fe. Con los dados de este martes, la ciudad acumula 2.935 infectados desde que en marzo comenzó la pandemia, por lo que es un hecho que hoy podría superar la barrera de los 3.000.

La responsable de la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud, Sandra Cappello, y el subsecretario de Salud del Municipio, Martín Racca, presentaron ayer las cifras del virus en la ciudad a la vez que defendieron las restricciones orientadas a reducir la circulación de personas adoptadas por el Municipio con gráficos elaborados por especialistas del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas).

Tras informar sobre los 137 nuevos casos, Cappello aclaró que quedan 875 activos mientras que 2014 personas ya se han recuperado. Otro dato negativo es el fallecimiento de un hombre de 68 años, que se convirtió en la víctima fatal número 46 por Covid en Rafaela.

Finalmente, la epidemióloga señaló que 2.198 rafaelinos se encuentran en aislamiento, una cifra que no baja sino que sigue en aumento, lo que demuestra que la situación en la ciudad continúa en fase de alarma. El Hospital "Dr. Jaime Ferré" es la caja de resonancia de esta etapa crítica ya que en la Unidad de Terapia Intensiva se encuentran 25 pacientes internados, 23 de ellos con asistencia respiratoria mecánica. La semana pasada el director del efector público, Diego Lanzotti, reconoció al presentar un informe ante los concejales que en la UTI había 27 respiradores y 25 camas, por lo que se desprende que la ocupación es total. Asimismo, en sala general permanecen internados 22 pacientes con Covid y otros 3 con síntomas sin confirmación por análisis.

Racca, por su parte, presentó una serie de gráficos con un análisis distinto con el que buscó dar fundamento técnico a las restricciones impulsadas por el Municipio y que fueron cuestionadas por comerciantes y ciudadanos, en especial con la masiva protesta del lunes por la noche frente a la sede del gobierno local.

Los datos, que quizás hubieran enriquecido el debate desde el sábado cuando se anunció el endurecimiento de las restricciones, respaldan las medidas dispuestas por el Municipio en las últimas semanas. "En septiembre comenzamos a trabajar con un grupo de asesores del Conicet conformado por epidemiólogos, matemáticos y sociólogos que tienen un modelo matemático que representa las curvas en función de los casos de cada local y que permiten anticipar lo que pasará en el futuro, con una precisión alarmante. Ellos nos habían advertido que para esta fecha íbamos a tener un problema. De acuerdo al modelo de estimación de casos diarios detectados, y antes de las medidas tomadas como la limitación de horarios comerciales y el pedido para evitar algunas actividades, al 27 de octubre íbamos a tener 250 casos por día o más", sostuvo Racca. En este contexto, las proyecciones daban cuenta que a esta altura del mes habría 42 pacientes en terapia intensiva, es decir una cifra por encima de la disponibilidad de camas. "Quizás hubiéramos tenido un problema sanitario en el que muchos pacientes no habrían recibido asistencia", expresó el funcionario.

"Hoy informamos 137 casos, o sea que las medidas fueron efectivas", destacó Racca respecto a las restricciones implementadas hace dos semanas.

¿Qué puede pasar en los próximos días? Un gráfico elaborado en base al modelo del Conicet alertó que podríamos tener una curva con un promedio de 170 casos por día hasta el 6 de noviembre. "El problema no terminó sino que lo tenemos por delante", enfatizó un preocupado Racca a la vez que instó a "extremar las medidas de cuidado".

Racca afirmó que "si lográbamos reducir la circulación entre un 0 y un 20 por ciento, llegaríamos a un máximo de camas utilizadas en terapia intensiva de 23 camas este 27 de octubre. Justamente hoy tenemos 23 camas utilizadas, es decir que el modelo matemático lo explica con precisión, es un modelo utilizado a nivel mundial". "Las medidas para reducir la circulación no son un capricho, no son agradables pero son efectivas. Demuestra que la curva de necesidad de respiradores descienda y podamos, en el Hospital, atender a quien lo requiera", agregó.

Por su parte, Cappello sostuvo que "las medidas están vigentes, se tomaron en tiempo y forma, y por tanto es importante que la población las acate, más allá de que no son simpáticas y que molestan". "Las medidas no son eternas, llegará el momento de flexibilizar pero ahora es tiempo de asumir un compromiso ciudadano, comprometerse con el otro, cumplir las medidas para que todos tengamos acceso a una cama o un respirador si es que lo llegamos a necesitar", manifestó.



SANTA FE

La Provincia de Santa Fe confirmó ayer 2.236 casos positivos, por lo que el total desde marzo asciende a 98.465, lo que hace probable que hoy se alcance la barrera psicológica de los 100 mil contagios. Además, se reportaron 28 fallecidos en territorio santafesino, por lo que la cifra acumulada es de 1.080 decesos.

Respecto a los positivos, Rosario registró 821, Santa Fe 230, Rafaela 137, Venado Tuerto 73, Villa Gobernador Gálvez 65, Santo Tomé 46 y San Lorenzo y Esperanza 45.

Lo que llama la atención es la explosión de casos en Humberto Primo, que ayer sumó otros 15 infectados -acumula 94-, una cifra similar a la de Sunchales. Humboldt también sufre el aumento de los infectados, con otros 10 casos. Además, se notificaron 4 en Felicia, 3 en San Vicente, 2 en María Juana, 2 en Pilar, 1 en Bella Italia, 1 en Colonia Raquel, 1 en Susana y 1 en Grutly.