Bonafini sorprendió al criticar la ocupación del campo Nacionales 28 de octubre de 2020 Redacción Por CASO ETCHEVEHERE

La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, sorprendió ayer al embestir duramente al dirigente social Juan Grabois, de quien dijo que no le "gusta nada" y que "es desagradable", además de acusarlo de "poner gente a tomar el terreno" de los Etchevehere en Entre Ríos.

"No me gustan las personas que tienen clientes en vez de compañeros", dijo sobre el vínculo entre el hombre cercano al papa Francisco y Dolores Etchevehere. En su carácter de abogado, Grabois representa legalmente a la mujer en la denuncia contra los hermanos varones, además de aportar militantes de los movimientos sociales para el "proyecto Artigas" que se desarrolla en la estancia Casa Nueva. El ex ministro de Agroindustria de Cambiemos Luis Etchevehere y buena parte del arco político de la oposición consideran que la ocupación de las tierras en disputa por parte de Dolores y del grupo de Grabois representan una "usurpación". Lo que nadie esperaba es que a ese coro se sumara De Bonafini, una crítica acérrima del macrismo: la aliada menos pensada para el ex presidente de la Sociedad Rural. "Grabois es un tipo que no me gusta para nada, es algo que no corresponde, menos poner a la gente a tomar el terreno", opinó en declaraciones radiales. Sobre Dolores Etchvehere, dijo que "si quiere el terreno, que pelee ella". "No teníamos por qué meternos. Me parece que es un lío al cohete. Estos tipos son lo que son. Pero bueno, yo con Grabois...a mí es un tipo que no me gusta para nada, no me gusta para nada", contestó al ser consultada sobre la ocupación de tierras de los Etchevehere en Entre Ríos.