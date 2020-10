Alberto Fernández lloró al recordar a Néstor Kirchner Nacionales 28 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 28 (NA). - En un emotivo discurso que terminó con lágrimas, el mandatario Alberto Fernández homenajeó ayer a Néstor Kirchner, a diez años de su muerte, y lo recordó como "el presidente que cambió la historia de la Argentina".

"Siento que mi deber es terminar con la tarea que empezó Néstor y que siguió Cristina (Kirchner). Y así lo voy a hacer y así lo vamos a hacer. Cada una de las promesas que hicimos en campaña las voy a cumplir", subrayó Fernández.

El presidente protagonizó en el Centro Cultural Kirchner (CCK) el acto por el décimo aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner, quien fuera su líder político cuando se desempeñó como jefe de Gabinete.

"Es el discurso más difícil que me ha tocado. Evidentemente el destino existe y quiso que el 27 de octubre del año pasado ganáramos las elecciones y volvamos a tener en la Casa Rosada funcionarios y dirigentes preocupados por los que menos tienen", subrayó Fernández.

El jefe de Estado aseguró que "Néstor fue capaz de devolverle a toda una generación de argentinos la idea de que la política tenía sentido y que la política era el camino".

También, señaló que el santacruceño "se animó a hacer lo que las entrañas de la tierra reclamaban y lo que la política consideraba difícil de hacer".

"Cuando uno revisa los logros de Néstor, son infinitos", aseguró el mandatario nacional, que descubrió una estatua del santacruceño en el hall del CCK.

"Hizo cosas que muchos creían imposibles de hacer: desde poner una Corte Suprema digna al frente del Poder Judicial hasta terminar con la libertad de genocidas y trabajar por el derecho de los hijos cuyos padres desaparecieron", afirmó Fernández.

A la vez, ejemplificó: "Cada vez que tengo que tomar una decisión, me pregunto: ¿Cómo haría Néstor? Lo único que le pido a la vida es que Néstor me acompañe siempre".

Además del Presidente, participaron numerosos funcionarios y dirigentes del Frente de Todos, como el titular de la Cámara Baja, Sergio Massa; el ministro de Defensa, Agustín Rossi; el senador Oscar Parrilli; el secretario de Asuntos Parlamentarios, Fernando "Chino" Navarro"; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y el de Salud, Ginés González García.

También estuvieron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y su vice, Cecilia Todesca Boco; así como el senador y ex canciller, Jorge Taiana, y los sindicalistas Hugo Yasky, Héctor Daer y el intendente matancero Fernando Espinoza.

Cristina Kirchner había avisado que no participaría del evento en una carta donde llamó a construir un gran acuerdo político, económico, social y mediático para solucionar los problemas económicos del país ligados al dólar y la presión cambiaria.

Tampoco estuvo el jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Máximo Kirchner.