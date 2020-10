El dólar blue en descenso y operó a $181 Nacionales 28 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 28 (NA) - El dólar blue bajó ayer a $181, la segunda caída consecutiva, en una jornada en la cual el mercado se mantuvo a la expectativa de la licitación de un conjunto de instrumentos para "secar" la plaza cambiaria, incluido un bono por u$s 1.000 millones.

Así, perdió $9 con relación al lunes y experimentó una de las mayores caídas desde mediados de mayo, que se suma a la de cinco pesos anotada el lunes. Las bajas se dieron luego de que el billete en el circuito financiero informal trepara el viernes pasado hasta el récord de los $195 e hiciera crecer la brecha hasta 149,5%. En las "cuevas", en línea con lo sucedido el día anterior, volvieron a hacer referencia a "manos amigas" que mejoraron la oferta, aunque también destacaron que a fin de mes suele darse un aumento genuino de la corriente vendedora para hacer frente al pago de obligaciones. En el sector mayorista el tipo de cambio sumó 4 centavos, hasta los $78,30, por lo que la brecha quedó en 131,1%. Según estimaciones del mercado, el Banco Central terminó con un saldo negativo en su intervención diaria en torno a los u$s 80 millones. El volumen negociado en el segmento de contado se ubicó en u$s 255 millones. . La atención del público inversor estuvo en la licitación de un conjunto de instrumentos que otorgan tasas de rendimientos "acordes a las políticas de deuda", entre los que figuró un bono "dollar linked" por mil millones de dólares, con vencimiento en 2022. En tanto, la divisa para ahorro, según los promedios informados por el Banco Central, fue ofrecida a $77,588 para la punta compradora y a $83,887 para la vendedora. Con esos valores sumados al recargo del impuesto PAIS y el nuevo tributo que puede ser deducible a futuro de Ganancias y Bienes Personales, el dólar "solidario" cotizó a $138,40. Por su parte, el contado con liquidación operó a $168,47, mientras que el dólar bolsa se posicionó en $158,74.