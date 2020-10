La Corte Suprema no definió y sigue pendiente el fallo Nacionales 28 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

CORTE SUPREMA. No hubo resolución y se mantiene la expectativa.

BUENOS AIRES, 28 (NA). - Los integrantes de la Corte Suprema de Justicia volvieron a encontrarse ayer y y, sin acuerdo por el per saltum de los tres jueces desplazados por el oficialismo, sigue pendiente esa definición.

Tal como se esperaba, no hubo resolución del conflicto y se mantiene la expectativa por el fallo de los supremos.

La decisión que deben tomar tiene que ver con el per saltum que presentaron los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, y del juez Germán Castelli.

Hace casi un mes, el máximo tribunal aceptó abrir el recurso, pero desde ese momento se aguarda el desenlace.

Los tres magistrados aguardan la decisión del máximo tribunal para saber si podrán permanecer en los cargos en los que fueron designados durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, de los cuales fueron desplazados tras sucesivas acciones del Consejo de la Magistratura, el Senado y el Poder Ejecutivo.

El fallo del máximo tribunal del país también concentra la expectativa del mundo político, ya que se generó una fuerte puja entre el oficialismo y la oposición alrededor del caso.

Los tres magistrados integran tribunales clave, incluso Castelli es miembro del que va a juzgar a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa de los cuadernos, y de ser mantenidos en sus cargos por la Corte implicaría un duro revés para el Gobierno.