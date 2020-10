Schwartzman se mantiene noveno Deportes 27 de octubre de 2020 Redacción Por TENIS

FOTO ARCHIVO CHANCES CIERTAS. El Peque está cerca del Masters.

BUENOS AIRES, 27 (NA) - El porteño Diego Schwartzman, subcampeón en el torneo de Colonia, se mantiene en el noveno puesto del ránking ATP, mientras presiona por lograr la clasificación a las Finales de la temporada, en el Masters de Londres. El resto de los tenistas argentinos dentro de los mejores 100 son el bahiense Guido Pella (38), el cordobés Juan Ignacio Londero (75), el azuleño Federico Delbonis (76) y el rosarino Federico Coria (89).

El escalafón no tuvo modificaciones importantes dentro de los primeros lugares, con el serbio Novak Djokovic, el español Rafael Nadal y el austríaco Dominic Thiem en el podio. A la espera de que la semana que viene se dispute el Masters 1000 de París, Schwartzman disfruta de estar nuevamente en el Top Ten, donde llegó por primera vez en su carrera luego de ser semifinalista en Roland Garros, el último Grand Slam de la temporada.

Además, el "Peque" se muestra cada vez más cerca de la posibilidad de que después de siete años sea el primer tenista nacional en el Masters de Londres, donde se reúnen los ocho jugadores que más puntos sumaron en el año calendario. La última participación de un argentino en ese certamen se remonta a 2013, cuando Juan Martín Del Potro quedó eliminado en la fase de grupos, con un triunfo ante el francés Richard Gasquet y derrotas frente a Djokovic y el suizo Roger Federer. Para ingresar, a Schwartzman le alcanzará con quedar noveno en la Carrera a Londres, ya que Federer, pese a haber superado el umbral para ingresar, no verá actividad hasta 2021 debido a su operación de rodilla.

Los que ya están clasificados y sí jugarán son Djokovic, Nadal, Thiem, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas y Alexander Zverev -que venció a Schwartzman en la final de Colonia-, por lo que quedan dos cupos por definir. Luego de esa caída el domingo, el "Peque" confirmó que no jugará en el ATP 500 de Viena, que se desarrollará esta semana, con el objetivo de "descansar".

Los primeros diez lugares del ránking ATP los componen Novak Djokovic (11.740 puntos); Rafael Nadal (9.850); Dominic Thiem (9.125); Roger Federer (6.630); Stefanos Tsitsipas (5.925); Daniil Medvedev (5.890); Alexander Zverev (5.015); Andrey Rublev (3.429); Diego Schwartzman (3.285); y Matteo Berrettini (3.075).



PODOROSKA EN NOVIEMBRE

El año de Nadia Podoroska todavía no terminó y ya está inscripta para dar su próximo paso en el circuito WTA: la flamante número 48 del mundo jugará en Linz, Austria, a partir del 9 de noviembre. El torneo, que hasta el momento es el último confirmado de la temporada, no tendrá representantes del top 10, pero sí un exigente cuadro. Nadia es la décima mejor preclasificada, por lo que tendrá, en teoría, un comienzo accesible. A la espera de su debut en el certamen, la rosarina continuará entrenándose en Alicante, España, donde vive desde hace unos años.