9 de Julio se puso en marcha

27 de octubre de 2020

En la tarde del lunes arrancó la pretemporada de 9 de Julio con vistas al torneo Regional Amateur, cuyo comienzo está previsto para el 27 de noviembre. Los trabajos iniciales se desarrollaron bajo los estrictos protocolos de seguridad en la Escuelita que el Club posee en el barrio Luis Fasoli.

Tras las palabras de bienvenida de miembros de la Subcomisión de Fútbol y del cuerpo técnico encabezado por Gustavo Giorgi, los 20 jugadores que estuvieron presentes se pusieron a las órdenes del preparador físico Agustín Giorgis. Los futbolistas que asistieron son: Sebastián Acuña, Martín Albertengo, Francisco Araya, Osvaldo Arroyo, Emanuel Casado, Adrián Córdoba, Agustín Costamagna, David Lencina, Facundo Lencioni, Alexis Mansilla, Maximiliano Martínez, Lucas Martini, Brian Noriega, Nicolás Peralta, Cristian Sánchez, Agustín Tosetto, Luciano Trejo, Matías Vallejos, Agustín Vera y Maximiliano Zbrun.

Cabe recordar que el cuerpo técnico está conformado por el entrenador Gustavo Giorgi, el ayudante de campo Juan Olmos, el PF Agustín Giorgis, los entrenadores de arqueros Adrián Schumacher y Roberto Ceberio.

Respecto a la conformación del plantel, resta que se incorpore el delantero Luciano Cardinali, mientras que el arquero Marcos Cordero arregló su continuidad pero por cuestiones laborales estará entrenando por su cuenta con las indicaciones de los profes. En cambio, Julián Maina no seguirá formando parte del plantel, tal como había acontecido con Maximiliano Aguilar y Andrés Velazco.

Otra de las caras nuevas que pudo observarse ayer en el primer día de trabajo fue el delantero Facundo Lencioni, surgido en Peñarol, con paso por inferiores de AFA en Atlético de Rafaela y Belgrano de Córdoba.

De tal modo, hasta hoy, los jugadores que estaban en marzo y siguen son: Cordero, Acuña, Albertengo, Martinez, Martini, Peralta, Sánchez, Tosetto, Vallejos y Vera (10), mientras que ha llegado la otra mitad y faltan algunos más. Es decir Araya (cordobés ex Libertad de Sunchales), Arroyo, Casado (ambos surgidos de Colón de Santa Fe), Córdoba (ex Quilmes y Unión de Sunchales), Costamagna (ex Libertad), Lencina (ex San Jorge), Lencioni, Mansilla (ex Tacural), y Maxi Zbrun, el refuerzo más importante que regresa al club de sus inicios tras una dilatada trayectoria profesional, con último paso en Estudiantes de Río Cuarto.