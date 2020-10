El confinamiento en Europa es posible Internacionales 27 de octubre de 2020 Redacción Por La Organización Mundial de la Salud (OMS) puso el ojo en el continente europeo, donde la situación podría empeorar si no se toman las medidas correctas frente al aumento de la edad media de personas contagiadas con el virus.

ITALIA 27 (TELAM). Italia aplica desde este lunes nuevas medidas para "salvar la Navidad" frente a la segunda ola de coronavirus que recorre a Europa, donde más países estudian posibles toques de queda para evitar nuevos confinamientos generales, mientras la enfermedad sigue recrudeciendo y batiendo récords en Estados Unidos.

En las últimas 24 horas el mundo reportó más de 383.200 nuevos enfermos de Covid-19, según la División de Protección Social y Salud del Banco Interamericano de Desarrollo, con datos del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC).

Del total, más de 187.200 corresponden a Europa, mientras 44.400 son de Latinoamérica y el Caribe.

Además, se registraron 4.080 decesos, de los cuales 1.293 pertenecen a Europa y 1.391 se detectaron en América.

El país más afectado por la pandemia, Estados Unidos, contabilizó hoy un descenso en sus cifras diarias, con menos de 60.000 contagios y 331 defunciones, que elevaron los totales a 8,67 millones y 225.500, respectivamente.

En una impactante admisión a días de las elecciones generales que hizo tambalear a los mercados, el Gobierno del presidente Donald Trump dijo que "no va a controlar la pandemia" de coronavirus, con el país sumido en un tercer pico de contagios que bate récords y no para de agravarse, según CNN.

En paralelo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) puso el ojo en el continente europeo, donde la situación podría empeorar si no se toman las medidas correctas frente al aumento de la edad media de personas contagiadas con el virus, que se traslada a un incremento de la tasa de hospitalización.La médica responsable de enfermedades emergentes y zoonosis de la OMS, Maria Van Kerkhove, comunicó a los países de la región que si no se pone en cuarentena a los contactos de casos positivos de Covid-19, se producirán confinamientos generalizados de la población."Los países de toda Europa consiguieron controlar la transmisión del virus en primavera y hasta el verano, por lo que lo pueden volver a hacerlo; podemos evitar los confinamientos si entre todos desempeñamos bien nuestro papel y esto requiere sacrificios individuales", precisó, citada por la agencia de noticias DPAEn la misma línea se pronunció el director de emergencias de la organización, Michael Ryan, quien resaltó que "es importante que las medidas sean comprendidas por parte de la sociedad".Tal es el caso de España, donde la regiones de Asturias y Aragón anunciaron hoy el confinamiento perimetral de todo su territorio ante la propagación de la segunda ola de coronavirus que está azotando a todo el país, una medida que aplica bajo el estado de alarma decretado por el Gobierno central el 25 de octubre.