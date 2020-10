Propuestas para todos

La propuesta, que puede ser vista por el sistema de streaming, en directo por 5RTV, el canal público, y las redes del ministerio, permite a los artistas usar un sistema de “gorra virtual” para monetizar sus shows, ya que el público puede adquirir tickets y así colaborar, aunque no es obligatorio.

Entre el 22 y el 25 de octubre se disfrutaron shows desde el Teatro Español de la ciudad de Reconquista; Plataforma Lavardén de Rosario; el Centro Cultural Provincial Paco Urondo, de la ciudad de Santa Fe y el Teatro Provincial Ideal de Venado Tuerto.





Noche de pop y cumbia desde Reconquista



El jueves 22 de octubre, desde las 21, se pudo disfrutar de un doble programa desde la ciudad de Reconquista, cabecera del departamento General Obligado, en el norte santafesino, con la presentación Zeus y de La Revancha, Papá.

En primer lugar subió al escenario del Teatro Español la banda Zeus.

El grupo, que debutó en el año 2004 en este mismo escenario con un show todavía recordado, ofreció un impecable set de canciones con letras propias.

Comenzaron con “Bastará una canción”. Y siguieron con “Mil”; “Dime”; y “La vereda del tiempo”.

La banda, integrada por Fernando Perea en bajo; Sebastián Ayala en batería; German Licha en guitarra y coros y Matías Liendo en teclados y voz principal, finalizó la presentación con un cover de Queen, banda a quien le rinden tributo: “Under Pressure” y otros dos temas propios: “Quédate” y “Fuera de control”.





Cierre a todo baile



Luego fue el turno de La Revancha, Papá. La banda, formada en 2015, está compuesta por Miguel Almirón en bajo; Esequiel Gómez en teclados; Exequiel Martínez en Octapad; César Martínez en timbal; Andrés Altamirano en guitarra y Rodrigo Domínguez en voz.

El repertorio elegido para la presentación en La Perla del Norte estuvo compuesto por temas propios, covers de distintas bandas de cumbia pop.

Comenzaron con el tema “Tattoo” (de Rauw Alejandro) y siguieron con “Hawái” (de Maluma); “Tatuajes” (de Joan Sebastian) y “Mi razón de ser” (de Horacio Palencia).

La segunda parte del show comenzó con el tema “Ahora que te vas” (de Christian Daniel) y siguió con “Un montón de estrellas” (de Polo Montañez); “Árbol sin hojas” (Dread Mar-I), “Te he prometido” (de Leo Dan), para terminar con “Vida de rico” (de Camilo).





Cuerdas desde Venado Tuerto



El jueves 22 de octubre, a partir de las 22 se retransmitió el show que el 18 de junio brindó en el Teatro Ideal de la ciudad de Venado Tuerto, Cuerdas al Sur, compuesto por músicos de Murphy, Venado Tuerto y Villa Cañas.

El grupo, compuesto por Santiago Pace, en violín, y Martín Yufra en piano, ambos originarios de la localidad de Murphy; Alejandro Varela, en charango, de Villa Cañás; Luis Fernando París y Héctor “Chango” Fernández, ambos en guitarra, y Lorenzo París, en arpa, de Venado Tuerto, ofreció un exquisito concierto.

La presentación tuvo excelentes versiones para cuerdas de temas del cancionero popular, entre ellos: "Merceditas"; "Alfonsina y el mar", "El cóndor pasa", "El zapateado", "El remolino", "Pa' Don Trejo", "A Villa Guillermina", "La Vieja", "Borrando Fronteras", "Tus Ojitos", "Isla Saca", "Zamba del Llanural", "Zamba de la Candelaria", para terminar con "Tu Cárcel".





Santa Fe



Viernes de folclore



El viernes 23 de octubre, desde las 21, se pudo disfrutar de un doble programa en el Centro Cultural Provincial Paco Urondo, de la ciudad de Santa Fe, con las presentaciones de Rodrigo González y Rejunte Chango.

En primer lugar se presentó el autor y compositor Rodrigo González, oriundo de la ciudad de Recreo. Ganador de numerosos premios, entre ellos en la Fiesta de la Música del Litoral, en Posadas (Misiones); en Baradero 2020 y recientemente en el certamen internacional de composición de la Fundación Memoria del Chamamé, en Corrientes.

La presentación comenzó con un tema propio: “Pena y río”, compuesto junto con Antonio Castro.

Luego, se sumaron al recital los músicos Leonardo Conti y Brian Aprile en guitarras; Maximiliano Moyano en acordeón y Reinaldo Garro en batería y percusión, para interpretar junto a González (quien también tocó la guitarra), otro tema compuesto junto a Antonio Castro: “Islero litoraleño”.

Tras esto, interpretaron “Villa los lirios” (de Ernesto Montiel y Pablo Silva; el tema propio “Postales por chamarra”; “El río vuelve” (de Antonio Tarragó Ros); para terminar con otra canción compuesta por González, esta vez junto a Luis Ferreira, la chacarera “Corazón Santafesino”.





Música y baile



Luego fue el turno de Rejunte Chango. Formado hace 8 años en un centro cultural autogestionado llamado Casa Cherry, de la ciudad de Santa Fe, el grupo comenzó a navegar por sonidos nuevos para reversionar las danzas folclóricas tradicionales.

En plena pandemia, lanzaron en plataformas digitales su primer álbum, titulado “Las cosas de la vida”, que fue parte de la presentación.

El grupo está integrado por Gustavo De Paolo en guitarra criolla y voz; Sebastián Rigesti en guitarra eléctrica y voz; Agustín Sotelo en bajo eléctrico; y Enrique Figueroa en bombo legüero.

Junto a la pareja de bailarines Agustina Cian y Néstor Martínez, comenzaron el show con la chacarera “Las coplas de la vida” (de Juan Carlos Carabajal).

Luego, con la pareja de bailarines sobre el escenario vinieron el gato “Gatito e’ las penas” (de Raúl Carnota) y la zamba “Tu regreso” (de los Hermanos Simón).

El recital continuó con la huella “Profecía” y el escondido “Escondido para bailar” (ambos de Tamara Castro); el remedio “Remedio Atamisqueño” (de Agustín Ramírez), para terminar con la chacarera “Mishquila” (de Néstor Garnica).





Sábado con aroma de mujer



El sábado 24 de octubre, desde las 21, el Centro Cultural Paco Urondo ofreció otro excelente programa doble, con la presentación de Melina Bruera y Gabi Roldán.

La primera en subir al escenario del centro cultural ubicado en Junín al 2400 de la capital provincial fue la artista santafesina Melina Bruera.

La cantante, acompañada por Marcelo Cornut en guitarra; Mariano Ferrando, en bajo y Raqui Koch en batería; comenzó su presentación –que fue grabada el 21 de octubre- con una hermosa versión de “A primeira vista” (de Chico César).

Luego siguió con una selección de temas de rock nacional: “Barro tal vez” (de Luis Alberto Spinetta); “Tu amor” (de Charly García y Pedro Aznar); “Juntos a la par” (de Yulie Ruth); una versión en español del tema “Isn’t She Lovely” (de Steve Wonder) y, para finalizar, “Azúcar del Estero” (de Lisandro Aristimuño).





Cierre a todo folclore



La segunda presentación de la noche estuvo a cargo de la cantante y docente de música nacida en la ciudad de Santa Fe, Gabriela Roldán.

Con cuatro discos solistas en su haber (“Al Rescate”, “Santafesina”, “Costera” e “Intensa”, ha transitado distintos escenarios de nuestro país y varias giras internacionales.

Junto a Federico Ayala y Carlos Leguizamón en guitarras; Leandro González en acordeón; Gerardo González en bajo; Sebastián López en percusión y Gustavo Vaccaro en teclados, comenzó la presentación con “Siesta Islera” (de su último disco, Intensa). Luego, en un homenaje a Ariel Ramírez, cantó el tema “Juana Azurduy”, que fue escrito por Félix Luna y musicalizado por Ramírez (que también forma parte de su último trabajo discográfico.

Continuó con “Orgullo Santafesino” (de Miguel Ángel Morelli); y luego con una versión de “Si tú supieras” (de Mario Rodríguez), que también está incluido en el disco Intensa.

Para finalizar, cantó “Santafesina” (de Gustavo Machado) y “Cuando tenga la tierra” (de Daniel Toro y Ariel Petrocelli).





Domingo a todo blues y rock



El domingo 25 de octubre, a las 21, se presentó en el Centro Cultural Paco Urondo el grupo FA’s Super Special, proyecto musical de rock clásico originado en el año 2018 por el reconocido músico santafesino Carlos Fassino, que integra junto a Alejandro Río, Alejandro Teiler y Diego Riera .

Con una larga lista de presentaciones en pubs de la capital santafesina y la participación en el 5° Festival de Blues de Santa Fe, el show comenzó con el tema “Algo lindo sin nombre” (de Carlos Fassino).

Grabado el 22 de octubre, el concierto continuó con “En la pocilga”; “El vino peor” y “Uvita “Torrentes” (todos de Carlos Fassino). Y el final fue con una exquisita versión de “Get Back” (de John Lennon y Paul Mc Cartney).





Los Cohibas



El último grupo que tocó este fin de semana en la ciudad de Santa Fe fue Los Cohibas, banda de la ciudad capital de la provincia formada a mediados de 2007, que fusiona los estilos funk, hip hop, pop y rock.

La agrupación, compuesta por Baltasar Romero; Leonardo Fluxa; Gabriel Espósito; Esteban Droz; Leandro Zapata; Glenda Morahan y Pablo Jaimet, tienen un variado repertorio, cuatro discos editados y versionan canciones de diversos autores, además de contar con temas propios.

El show comenzó con “La música es un lugar” y siguió con “Pulso”; “Dueños de casi nada” y “De frente” (todos del último disco de la banda, que lleva por título Pulso).





Rosario



Nueva entrega de Música de Cámara



El viernes 23 de octubre, desde las 22, se pudo ver un nuevo capítulo de la propuesta Música de Cámara que se graba en el petit salón de Plataforma Lavardén. En esta ocasión se presentaron el músico y productor Charlie Egg y la música Ani Bookx.

En primer término, siempre con el actor Martín Fumiatto como responsable de limpieza de la sala, presentador del ciclo e improvisado entrevistador, llegó al petit salón Charlie Egg, considerado como uno de los pioneros de la música electrónica en Rosario.

Fundador de Sinapsis y miembro del colectivo cultural Planeta X con el que publicó decenas de discos atravesando géneros como la electrónica experimental, el post-rock o el pop entre tantos otros, presentó parte de “Electropopulista”, nuevo álbum que está a punto de ser publicado.

Con sintetizadores, piano, guitarra eléctrica y máquinas, comenzó con el tema “Krikalev” y siguió con “Manjar”; “Uomo Universale”; “Austral”, para terminar con “Marlon Random”.





Nuevos sonidos



La segunda parte de la presentación de Música de Cámara tuvo como protagonista a Ani Bookx.

Creativa, autodidacta, interpreta música des–generada, comenzó en este 2020 con su proyecto solista, del cual presentó parte de su trabajo, que compagina arte, técnica y tecnologías a través de máquinas de ritmo.

Comenzó con el tema “M4K3 A B3A7” y siguió con “Plutónico”; “Teclas Negras”; para terminar con “1nstrument0”.





Sábado con gusto a pop



El sábado 24 de octubre, desde las 22, se vio la presentación de Matilda, dúo compuesto por Juan Manuel Godoy e Ignacio Molinos, que fue gradaba en Plataforma Lavardén el 1° de octubre pasado.

Con casi 20 años de trayectoria y media docena de discos editados, el dúo ofreció un concierto con canciones de su extenso repertorio.

El show comenzó con “FM”, tema que integra el disco El Imaginario Popular, editado en 2019 y es un claro homenaje a Federico Moura.

Con su estilo y música particular, que ha sido recomendado por innumerable cantidad de artistas, continuaron con “Cuestión Particular”; “Sartre en la TV” (ambos del disco El río y su continuidad, de 2016); “Fuera de lo normal” (de Imaginario Popular); “Encandilados” (de El río y continuidad) y “Cuerpo y energía” (del álbum Las acciones cotidianas, de 2012)

Luego fue el turno de “El río y su continuidad” (del disco homónimo); “Un amor”; “Musical liberación; “Danza sin final” y “Anti romántico” (todos del disco El río y su continuidad)





Domingo de tango y rock



El domingo 25 de octubre, desde las 22, hubo un nuevo doble programa del ciclo en Plataforma Lavardén, a cargo de Tango.ar y Cuarteto Áureo.

En primer lugar subió al escenario el cuarteto de tango rosarino Tango.ar, compuesto por Carla Ibáñez en voz; Alexis Gambacurta en contrabajo; Marcos Huertas en guitarra y Lautaro San Martín en piano y dirección musical.

Tras haber participado en diversos eventos como el Festival y Mundial de Tango de Buenos Aires, el Encuentro Metropolitano de Tango de Rosario y Silicon Valley Forum y con un disco editado (en abril de 2019), la banda comenzó su show con el tema “El gordo triste” (de Astor Piazzolla); “Soy un circo” (de Horacio Ferrer); “Michelangelo”; “La última Grela” (de Astor Piazzolla) y para finalizar, interpretaron una excelente versión del bolero “Cuenta conmigo” (de Chico Novarro).





De Liverpool a Lavardén



El final fue con el Cuarteto Áureo, que grabó el pasado 16 de octubre en Plataforma Lavardén un soberbio show para recorrer parte de la música de la banda más influyente de todos los tiempos.

Con arreglos muy originales, el cuarteto de cuerdas integrado por Agustina Capovilla y Hernán Rodríguez en violín; Lucas Soria, en viola; Paolo Ferrara en cello y arreglos musicales, y Juanjo Caporali en voz, brindó una brillante presentación.

En lo que fue una seguidilla de éxitos de temas del cuarteto de Liverpool, comenzaron la presentación con “Eleonor Rigby”. Y siguieron con “Blackbird”; “Across the universe”; “Here there, and everywhere”; “Strawberry fields forever”



Junto a Nicolás Toneatto como invitado especial, cantaron “She loves you” y para finalizar, el tema “All my loving”, y “Yesterday”.





La yapa: De Pueblo en Pueblo



Malabrigo Canta



En el marco del ciclo La Seguimos En Vivo también hay espacio para disfrutar de otros programas del Ministerio de Cultura.

El 18 de junio pasado, la ciudad de Malabrigo cumplió 123 años, y debido a la pandemia, los festejos no fueron los pensados en su momento.

Sin embargo, un grupo de artistas de la ciudad preparó un tema musical que tuvo la particularidad de ser tocado o cantado desde cada domicilio particular.

El tema elegido fue “Todo es Posible”, del compositor y cantante rosarino Cristian Amado. Y quienes participaron fueron los músicos: Facundo Sosa (guitarra eléctrica); Mario Ramírez (acordeón); Julio Alesso (teclado); Morena Silva (shaker); Andrea Suligoy (violín); Oscar Negro Cattarozzi (teclado); Gabriel Sager (guitarra y voz); Nicolás Magnago (siku); Roberto Balestieri (bandoneón); Maximiliano Maidana (acordeón); Diego Cattarozzi (bajo); Agustín Graziano (cajón); Marcos Colignon (locución); César Coronel (batería); Agustín Dibiasi (saxo); Ignacio Torres (guitarra); Alejandro Wellig (guitarra); Edison Wellig (teclado) y Danilo Moschen (tecladista de Rata Blanca).

Y los cantantes Nilo Melbin; Daniel Silva; María Victoria Cattarozzi; Anyelén Moschen; Marcos Alesso; Gabriel Spontón; Maricel Mugnier; Rosana Nasich; Jazmín Báez; César Coronel (h); León Cattarozzi; Gianna Salpietro; Juliana Fabrro y Marcelo Brest. Todos bajo la dirección musical de Diego Cattarozzi.