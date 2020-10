Grabois encabezó una marcha en defensa del proyecto Artigas

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El dirigente social Juan Grabois encabezó ayer una movilización frente al predio de la Sociedad Rural para respaldar el Proyecto Artigas que impulsa, y advirtió que Luis Miguel Etchevehere es "un mafioso, corrupto y usurpador profesional". La movilización se concretó en momentos en que ese programa se intenta poner en marcha por iniciativa de Grabois y Dolores Etchevehere en un campo entrerriano disputado por la familia del ex titular de la Sociedad Rural, en medio de una pelea judicial. "Estamos frente al predio que la Sociedad Rural tiene usurpado al Estado nacional. Estamos acá porque Luis Etchevehere, el mafioso y corrupto y ministro de Agricultura de Macri, que aplastó a los campesinos chacareros y pequeños productores, es un usurpador profesional", remarcó Grabois en su discurso en el predio del barrio porteño de Palermo. "Este predio era del Estado argentino y un gobierno arrodillado por el poder y la oligarquía (en referencia al de Carlos Menem) se lo regaló a la Sociedad Rural y por eso fueron condenados los políticos, pero los empresarios que siempre salvan su pellejo siguen libres y usurpando el lugar", agregó sobre la venta de esos terrenos durante la década de los noventa a un precio inferior de su valor de mercado. Grabois sostuvo que "a pesar de que el gobierno a finales de mandato de Cristina Kirchner revocó esa venta", el caso "sigue durmiendo en un despacho judicial", e insistió en que "este lugar debería ser de todo el pueblo argentino". Luego criticó a los medios que hablan de "una conspiración de ir por la propiedad privada", cuando "los Etchevehere no respetan ninguna propiedad privada porque las suyas se las robaron al Estado". "Dolores vino a contarnos la verdad, dolorosa, en la que un ministro de la Nación argentina había realizado todo tipo de maniobras delictivas, como la narcocriminalidad, cómplice de (Sergio) Varisco, intendente de Paraná preso por narco, que mandaba la droga que llegaba de Paraguay para llevarla a Rosario y regar de sangre las villas de Rosario", señaló Grabois. A respecto, dijo que la hermana de Etchevehere es una "mujer abusada de todas las formas posibles por sus tres hermanos, que la habían despojado de todos sus bienes, la dejaron en la calle con sus pequeños hijos, pero no le pudieron robar su dignidad". "Venimos acá a defender el Proyecto Artigas, al que llamamos así porque (Juan José de) Artigas fue uno de los que soñó con la Patria Grande, que la tierra fuera de quien la trabajara, de los criollos, de los pueblos originarios y no de una minoría que siempre con la corrupción se queda con todo frente a la genuflexión del Estado", advirtió. Y finalizó: "El Proyecto Artigas es un proyecto de verdad, justicia y reparación para todas las víctimas directas e indirectas de este clan mafioso".