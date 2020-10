"Si quieren hacerlo debe haber consenso"

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, advirtió que si el Gobierno pretende suspender las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias deberá hacerlo "por consenso" con las fuerzas de la oposición y no de forma unilateral.

En declaraciones radiales, el funcionario porteño evitó adelantar una opinión personal ya que previamente deberá discutirlo al interior de la coalición que integra. Santilli mencionó las ventajas y desventajas que traería tomar una decisión de estas características: por un lado el ahorro fiscal que implicaría en el actual contexto de restricciones por la pandemia, pero por el otro lado, le quitaría a los partidos políticos un instrumento que definió como "importante" y "sano" para elegir elegir sus candidatos con "transparencia" y de forma "abierta" a la ciudadanía. "Cualquier decisión que se tome tiene que tomarse por consenso. Uno no puede per se cambiar las reglas de jugo solos. Ahora si el oficialismo y la oposición se ponen de acuerdo, entonces es una búsqueda de consenso en el marco de una pandemia. Pueden hacer que el Estado se ahorre 20.000 mil millones de pesos", argumentó. Por el otro lado, consideró que "las PASO son un mecanismo democrático importante que lleva la transparencia a los partidos políticos y que la sociedad pueda elegir cuáles son sus candidatos". Las PASO resultan un instrumento muy importante para la vida democrática del país y para que la elección de los candidatos sea transparente y abierta y no cerrada", enfatizó.

En otro orden, Santilli destacó la reapertura de ferias de artesanías y manualidades a partir del fin de semanas próximo, y también la habilitación desde este lunes del 25% de la capacidad de los salones en locales gastronómicos, que tendrán como condición ofrecer condiciones de circulación de aire.