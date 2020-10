Fiscal solicitó a la Cámara Federal no hacer lugar a Stornelli Nacionales 27 de octubre de 2020 Redacción Por En primera instancia el pedido fue rechazado por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, por lo que Carlos Stornelli apeló y reclamó esa medida. Pero ahora, el superior del fiscal federal desistió, por lo que se cae el recurso.

BUENOS AIRES 27 (NA) - El fiscal José Luis Agüero Iturbe pidió a la Cámara Federal no hacer lugar a la medida cautelar solicitada por su par Carlos Stornelli, para dictar una medida cautelar y frenar la creación del observatorio oficial de medios conocido como NODIO.

"No me corresponde analizar el discurso político en rededor del organismo cuestionado ni afincarme en el rol que cumple la prensa, aquí la función pasa por analizar si se encuentran reunidas las pautas legales para el dictado de la prohibición de innovar como medida cautelar", explicó el fiscal en su recurso. En primera instancia el pedido fue rechazado por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, por lo que el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y reclamó esa medida ante la Cámara Federal al considerar que se estaba violando la libertad de prensa con dicha medida. Pero ahora, el superior de Stornelli, desistió del recurso por lo que se cae el recurso. "No puedo obviar que nos enfrentamos al análisis de un acto público que goza de la presunción de validez y cuyo carácter delictual surgirá de las resultas de este juicio", aclaró Agüero Iturbe ante la Cámara, que sin impulso fiscal quedará en la nada el planteo de Stornelli. Mientras tanto, la jueza Capuchetti definirá el pedido de indagatoria que hizo Stornelli sobre Miriam Lewin, Defensora Pública de la Nación, y a quien el fiscal acusa por varios delitos.