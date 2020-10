Ben Hur contará con Diego Nuñez Deportes 26 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El chaqueño Diego Nuñez viajó ayer con destino a Rafaela, tras solucionar algunos temas administrativos vinculados con la actual situación por la emergencia sanitaria, y seguramente en los próximos días podrá reiniciar los entrenamientos con el plantel de Ben Hur que dirige Carlos Trullet, de cara a la reanudación del torneo Regional Amateur prevista para el 27 de noviembre.

El caso del atacante, oriundo de otra provincia con lo que todo ello implica en estos tiempos del Covid, marca a las claras el interés del cuerpo técnico en volver a contar con sus servicios. Junto a Leonardo Ochoa, Matías Zbrun y el juvenil Pablo Palomeque serán los delanteros que disputarán los puestos en el once titular.

Cabe acotar, en materia de incorporaciones, que en la primera semana de pretemporada que terminó ayer se sumó el defensor Miguel Yuste, mientras que el resto del plantel es prácticamente el mismo que jugó hasta el 15 de marzo. Solamente, no continúan Iván Gómez, Manuel Bustos, Emir Izaguirre, y entre los valores del Club, Luciano Kummer por motivos personales.

Si bien el plantel no está cerrado, por el momento no se buscarían otros jugadores dado que el formato que dispondría el Consejo Federal sería el de play offs.