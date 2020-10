Argentina ganó el Sudamericano Deportes 26 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO RUGBY SUDAMERICA CAMPEONES./ Argentina jugó un gran partido final.

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El Seleccionado argentino de rugby masculino, Argentina XV, venció ayer a Uruguay por 53 a 19 y se quedó con el título en el torneo "Sudamericano Cuatro Naciones", que se llevó a cabo en Montevideo. El conjunto dirigido por Ignacio Fernández Lobbe sumó este domingo su tercera victoria en el certamen y se alzó con el trofeo tras derrotar de manera contundente al conjunto local en la última jornada de la competenci

Argentina formó con Martín Cancelliere, Matías Osadczuk, Tomás Cubilla (Cap), Teo Castiglioni, Mateo Carreras, Martín Elias, Joaquín Pellandini, Javier Ortega Desio, Santiago Ruiz, Lautaro Bavaro, Franco Molina, Santiago Portillo, Francisco Minervino, Ignacio Ruiz, Javier Díaz. Entrenador: Ignacio Férnandez Lobbe.

Las anotaciones: en el primer tiempo, 2 tries de Ignacio Ruiz convertidos por Martín Elías; dos penales de Elías. En el segundo tiempo, 1 try de Cancelliere, 1 try de Osazczuk convertido por Elías; 1 try de Martinez convertido por Elías, 2 tries de Bazán Vélez, 1 convertido por Elías y el otro por Santiago Mare.



SEIS NACIONES

Este fin de semana se completó la cuarta fecha del Seis Naciones con el partido pendiente entre Irlanda e Italia. La victoria 50 a 17 dejó al equipo de Andy Farrell muy bien parado con vistas al futuro, ya que subió a la punta del torneo con 14 unidades, mientras que Francia e Inglaterra quedaron con 13.

El sábado 31 de octubre jugarán: Gales - Escocia, Italia - Inglaterra y Francia - Irlanda.