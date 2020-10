"El fútbol y las clases son cosas diferentes" Deportes 26 de octubre de 2020 Redacción Por MATÍAS LAMMENS

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, sostuvo ayer que "el fútbol y las clases son dos cosas distintas" en referencia al inicio de la Copa de la Liga Profesional a partir del próximo viernes, y afirmó que el regreso de los alumnos a las aulas "es totalmente diferente a 22 personas corriendo en un campo de juego".

En declaraciones al programa "Incorrectamente políticos", que conduce Guadalupe Vázquez y equipo por Radio Rivadavia, Lammens señaló: "El fútbol y las clases son dos cosas distintas. Tener a los alumnos en un salón es totalmente diferente a 22 personas corriendo en un campo de juego".

"La vuelta del torneo tiene que ver con la nueva normalidad, hay que aprender a convivir con el virus, no puede inmovilizarnos", añadió el funcionario.

En el mismo sentido, explicó: "Primero hicimos algunas pruebas con los equipos que juegan la Copa Libertadores, también con los partidos de la Selección argentina, y eso nos llevó a decidir la reanudación, por supuesto que sin público".

Por otra parte, en la noche del sábado, el ex presidente de San Lorenzo habló de las elecciones a mandatario de la AFA que terminaron en empate 38 a 38, con 75 dirigentes que emitieron su voto, y generaron un escándalo.

"Siempre cuento la anécdota de que había un presidente de un club que por mail les confirmó a los dos, (Marcelo) Tinelli y (Luis) Segura, que los votaba a ellos. Y así había un montón", dijo Lammens en el programa PH Podemos Hablar, por el canal Telefe. Y agregó: "Antes de ir a la elección nos juntamos en lugares diferentes los dos sectores y yo tenía un muy amigo en el otro sector al que le pregunté: ¿Cuántos votos tienen? Me dice 41 y nosotros teníamos los mismos, esa cuenta daba 82 y eran 75 los que votaban, imaginate el escenario".

"Nosotros éramos muy voluntaristas y peleábamos contra un aparato tremendo, de sindicatos, de muchos años de fútbol, de mucha maña, teníamos poca gimnasia electoral", manifestó el hora ministro de Turismo y Deportes de la Nación.

Por último, destacó: "Entiendo que ellos marcaron los votos. Que les decían a los dirigentes: ´si me votás a mí, el papelito doblalo así y así, lo que permitía identificar a quién habías votado. Otra de las formas era poner dos sobres en una boleta, casi todos los de dos sobres eran los votos de ellos. Yo creo que se quedó traspapelado, y eso dio 38 a 38".