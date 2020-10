Circulaba en un vehículo buscado desde año 2002 Policiales 26 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El hecho de referencia sucedió en la mañana de este sábado –consignó el portal Móvil Quique-, cuando efectivos policiales detuvieron la marcha del vehículo y al solicitarle la documentación a su conductor, este no poseía seguro obligatorio y además se detectó que contaba con pedido de secuestro desde el año 2002.

Finalmente el hombre fue notificado por el delito de “encubrimiento por receptación”.



ACCIDENTES

EN RAFAELA

* Un accidente de tránsito ocurrió en la intersección de Av. Santa Fe y J. M. Aragón de la ciudad de Rafaela. Del mismo formaron parte un automóvil Ford Focus en el que se trasladaban un hombre 41 años y otro de 24 años; y una motocicleta Honda CB1 guiada por otro hombre de 28 años de edad. A raíz del suceso resultó con lesiones leves el motociclista. En el lugar actuó personal de la Comisaría N° 1.

* Otro siniestro vial ocurrió en el día de ayer en la intersección de Bv. Santa Fe y Santiago Shine. Fueron partes del mismo una camioneta marca Renault modelo Kangoo y una motocicleta Bajaj Rowser, vehículos conducidos por dos hombres de 61 y 32 años de edad respectivamente. Como consecuencia del impacto, resultó con lesiones de carácter leve el motociclista, el cual fue asistido y trasladado a un nosocomio local por una unidad de emergencias 107. A cargo de las pericias personal de Comisaría 1ª.



ALTOS NIVELES DE

ALCOHOL EN SANGRE

Durante el sábado se labraron actas de infracción a varias personas por conducirse por distintas rutas provinciales con altos niveles de alcohol en sangre.

* En Ruta Nacional N° 34 y Ruta Nacional A012 –en el Gran Rosario- se realizó una prueba de alcoholemia a un hombre que se conducía en un automóvil Peugeot 208 arrojando resultado positivo 2.27 g/l. Además se constató que no contaba con licencia de conducir.

* En Suardi (Departamento San Cristóbal), un hombre que se conducía en un Ford Focus arrojó 1,55 g/l en el test de alcoholemia. En el mismo sitio se controló al conductor de un auto Chevrolet Classic, proveniente de San Guillermo y la prueba de alcoholemia dio 1,93 g/l.

* En la Autopista Santa Fe-Rosario, altura del peaje km 22, los agentes le practicaron la prueba de alcohol en sangre a un conductor de un auto de la ciudad de Rosario, arrojando este una medida de 1,48 g/l.

En cada caso, se labraron las respectivas actas de infracción y se retuvieron preventivamente las licencias de conducir.