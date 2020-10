Pedido de informes por obras sobre Yrigoyen Región 26 de octubre de 2020 Redacción Por CONCEJO MUNICIPAL

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - El pasado jueves, durante la sesión ordinaria llevada a cabo por el Concejo Municipal de esta ciudad se solicitó información de las reformas iniciadas sobre Av. Yrigoyen, en el ingreso a la ciudad por Ruta Nº 34.

Con la presentación de la concejal María Alejandra Bugnon de Porporatto y los ediles Horacio Bertoglio y Oscar Trinchieri, y con la adhesión de la concejal María José Ferrero, el Concejo Municipal en pleno aprobó una nueva Minuta de Comunicación, a través de la cual se solicita al Departamento Ejecutivo envíe -en un plazo máximo de 10 días corridos- los planos del proyecto completo y presupuesto de las reformas ya iniciadas sobre Av. Yrigoyen, en el ingreso a la ciudad desde la Ruta Nacional Nº 34.

El pedido hace referencia a las obras civiles y a los distintos equipamientos previstos.

María Alejandra Bugnon de Porporatto fue la encargada de repasar los argumentos de la solicitud, donde se expresa que de acuerdo a expresiones del Intendente y de funcionarios del Ejecutivo Municipal, las obras comenzadas recientemente sobre la Av. Yrigoyen se centran en un proyecto para dotar de mayor seguridad al ingreso a la ciudad.

También se afirma que fuera de estas comunicaciones, el Concejo Municipal no cuenta con mayor información sobre las características de lo previsto, como tampoco sobre los costos de dichas reformas.



Semáforo peatonal

En la misma Sesión Ordinaria, el Ejecutivo Municipal presentó un proyecto de Ordenanza para disponer la instalación de un semáforo de paso peatonal y vehicular en Avenida Yrigoyen, en el sector de ingreso a la ciudad, determinado por el reductor de velocidad consistente en una senda peatonal elevada. Se dispone además la colocación de señales viales, tanto horizontales como verticales, que indiquen la presencia del semáforo y faciliten el cruce de peatones.

En relación a esta propuesta elevada y a la Minuta de Comunicación aprobada, el edil Horacio Bertoglio manifestó su preocupación al respecto. “Claramente primero se está haciendo la obra y luego enviando el proyecto de Ordenanza. Por supuesto esperando tener la mayor cantidad posible de información, según lo que veo a simple vista parecería hay cuestiones que no son compatibles con los fundamentos. Obras que se empiezan sin el proyecto, el presupuesto, partidas que se utilizan para un semáforo cuando hay normas que no se han cumplido que tienen que ver con la misma partida. Abogo para que esto sea analizado a la brevedad, si bien hay tantísimos temas en tratamiento, pero es en función de que el Ejecutivo ya está avanzando sin el correspondiente respaldo administrativo y normativo”, concluyó el concejal del PDP.

Por su parte Oscar Trinchieri también se expresó al respecto y a la preocupación por la situación: “Tengo una fuerte preocupación porque hace semanas que hay obras que se están llevando adelante. Personalmente, en forma verbal, he consultado y no me han dado aclaraciones. Corresponde antes de hacer intervenciones, la presentación del proyecto para ser analizado en el Concejo y a partir de allí pueda ser autorizado, excepto cuando se trata de una urgencia. Muchos vecinos me han consultado qué se estaba haciendo en dicho sector”.