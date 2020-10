Concejales de Cambiemos cuestiona las nuevas restricciones Locales 26 de octubre de 2020 Redacción Por Ante las nuevas medidas impuestas a parte del sector comercial de Rafaela, a través del último decreto municipal firmado por el Intendente, el bloque de concejales de Cambiemos expresa su total desacuerdo.

Ante las nuevas disposiciones que rigen a partir de este lunes, los concejales de la oposición que conforman el bloque de Cambiemos expresaron su "total y absoluto desacuerdo" respecto a dichas medidas, señalando que “van a en contra de lo que el propio intendente (Luis) Castellano nos anunció en reunión el pasado jueves 22 al Cuerpo de concejales, donde nos había adelantado que todo iba a seguir tal cual el anterior decreto”.

“Los concejales de Cambiemos pedimos que se revea esta medida que sigue castigando a uno de los sectores más afectado desde el inicio de la cuarentena, el cual ha respondido siempre a todas las exigencias y protocolos que se le solicitaron para poder volver al trabajo y lograr sostener los puestos laborales, en muchos casos, yendo a pérdida de sus negocios”.

Los ediles plantean que “fue el propio intendente quien aseguró que el mayor problema de la propagación del virus está dado por las reuniones sociales en domicilios particulares y fiestas clandestinas, y no, en los locales gastronómicos donde se cumplen todos los protocolos sanitarios”. Además indican que por otro lado, “observamos que las restricciones impuestas a nivel local, así como las decisiones tomadas en los 3 niveles de Gobierno, hasta ahora no han dado resultados. Asimismo, el CCIRR ha reconocido que algunas decisiones muy negativas han puesto en una situación muy difícil al comercio local”.

“Sumado a esto, el último relevamiento de la FEHGRA (Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la Rep. Argentina) evidenció que la Hotelería y la Gastronomía será el sector de mayor caída de toda la economía quedando, tras esta pandemia, absolutamente endeudada. Con sus ingresos limitados, la mitad del sector no está pagando los servicios ni los impuestos. En el rubro pago de alquileres y cargas sociales predominan los pagos parciales y más del 50% de los empresarios ya solicitaron financiamiento bancario”, advierten los concejales de Cambiemos, Germán Bottero, Lalo Bonino, Alejandra Sagardoy, Leonardo Viotti, Marta Pascual y Miguel Destéfanis.

Además, subrayan que “frente a este contexto incierto y desesperante, donde no solo estamos perdiendo la salud sino también parte del sector productivo de la ciudad, nos manifestamos en apoyo solidario con los comerciantes del rubro gastronómico, bares, restaurantes, heladerías, rotiserías y todos aquellos comercios que se verán nuevamente golpeados con estas medidas que no tiene en cuenta a la gente, sus trabajadores y generadores de empleo que son el motor que impulsa el crecimiento la ciudad”.

Por último, el bloque de concejales de Cambiemos recordó que “continúa siendo indispensable respetar los protocolos sanitarios y seguir cuidándonos entre todos, previniendo la propagación del virus para disminuir el número de contagios en la ciudad. La pandemia insta a que todos los rafaelinos asumamos un compromiso ciudadano solidario, responsable y empático con los demás”.

En las redes sociales, Viotti acusó literalmente de mentir al intendente Castellano porque "el jueves dijo una cosa y el sábado hizo otra".

La respuesta desde el Ejecutivo local estuvo a cargo de la secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Cecilia Gallardo, quien cuestionó a los ediles opositores al considerar que "es fácil hablar desde la comodidad de su casa".