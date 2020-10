El tiro del final para La Mula Bar Locales 26 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

"Ultima noche de La Mula Bar. Al menos por ahora, hasta que la gente que decide nuestro futuro comprenda que, para que ellos recauden, nosotros necesitamos trabajar. Espero que nadie haga algún comentario tipo 'con este sería distinto', o esas chicanas políticas que no me interesan porque no hablo de política sino de gente con poder que toma malas decisiones, solo eso, como catarsis", publicó en el mediodía del domingo el empresario Gustavo Teta Grana. Enseguida generó una catarata de mensajes de apoyo mientras que el mensaje se compartió más de 400 veces.

"Fueron 3 meses sin entrar al bar, aunque prácticamente tuve los mismos gastos fijos aún sin abrir. Por fin, con horarios restringidos empezamos a trabajar y a remontar de a poco. Llegaron los 20 años del bar -el 10 de agoto- y aunque hacía un año que planeaba un fiestón no pude ni siquiera festejarlo con 20 personas. Pero poco a poco parecía que las cosas se acomodaban, con moratoria incluida y mucho esfuerzo se empezaron a pagar algunos gastos atrasados, y decidí renovar el contrato de alquiler pensando que el bar después de 20 años había sobrevivido a la pandemia. Pero no, al día siguiente de firmar el contrato, obviamente por más dinero, anuncian que nos recortaban aún más el horario de cierre, y ahí se empezó a complicar. Apenas se podía llegar a cumplir con (casi) todo", explicó.

Grana consideró el decreto municipal que obliga a cerrar a las 20 hs. como "el tiro del final". "Lo peor es que mientras los boludos de siempre estamos cada vez peor los que toman estas decisiones siguen cobrando sus sueldos de 6 cifras (más extras) y no solucionan nada. Que dejen que cada uno de nosotros nos cuidemos como podamos y seguramente nos irá mejor. Ojalá seamos sobrevivientes", finalizó.