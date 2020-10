Preocupan en la ciudad los números epidemiológicos Locales 26 de octubre de 2020 Redacción Por El ex subsecretario de Salud del Municipio, Dr. Eduardo López, se refirió al actual momento sanitario y habló de que si estos números continúan de esta manera habrá que restringir aún más la circulación de personas.

El Dr. Eduardo López, quien ocupara el cargo de subsecretario de salud del Municipio, habló de la emergencia sanitaria y de cómo observa la actual situación epidemiológica: “Lo primero que hay que analizar es la tasa que se da en la ciudad y en la región que me parece que hoy por hoy es una de las cuestiones que más preocupa; la tasa de contagios no para de crecer a pesar de que es una cifra que seguramente guarda algún dato de no precisión total, porque hay muchos casos que no ingresan directamente al sistema, con lo cual sigue siendo una tasa de referencia alta y cada día un poquito más alta que la jornada anterior. No tiene ninguna señal de que intente amesetarse, por lo menos en lo inmediato”.

El ex funcionario indicó que “a este este punto hay que prestarle atención, porque impacta directamente en los números de internación y en el número de ocupación de camas tanto en sala general como de terapia intensiva, ya que todos los días es un número más intenso. El otro dato que hay que ir siguiendo con mucho cuidado es el número de decesos diarios, dónde venimos prácticamente con un promedio de entre 3 y 4 diarios, siendo este un número muy alto, porque de seguir así la curva alta de casos diarios, el estrés alto del sistemas de salud y la consecuencia definitiva de ocupación de terapia intensiva, respiradores y fallecimientos en aumento, vamos a entrar en un fin de año entre noviembre y diciembre bastante complicado. Si seguimos esta progresión de tres o cuatro decesos por día durante 30 días, vamos a estar en una duplicación en un mes de la cantidad de fallecidos en todo lo que va de la pandemia para la ciudad y la región”.

El Dr. Eduardo López fue claro al expresar que “entre otras medidas la medida principal para evitar esto se inicia con la disminución de la cantidad de contagios y la disminución en la cantidad de contagios ocurre cuando hay menos contacto entre personas, no solamente en lo que son las reuniones sociales, que obvio deben seguir restringidas, sino que también habrá que limitar algunas actividades que hoy por hoy no son esenciales durante el día y que todavía siguen abiertas”.



LOS GERIATRICOS,

UN PUNTO CRITICO

El Dr. Eduardo López se refirió a la actual situación que se da en las residencias geriátricas de la ciudad y expresó que “este es otro aspecto a considerar porque aquí también puede haber un estrés importante en el sistema de salud ante la aparición de casos en instituciones de adultos mayores, ya que sabemos claramente por la experiencia de lo ocurrido en otras regiones del mundo y de la Argentina, el impacto que se da cuando esto ocurre en las residencias de adultos mayores, donde siempre es un poco más intenso que cuando ocurre en la población común. Hay que seguir atentamente lo que está sucediendo, me parece que acá tiene que haber una tarea muy finita de articulación entre las autoridades y los responsables de los geriátricos, para identificar rápidamente la posibilidad de casos positivos tanto en trabajadores como en residentes”.

“Hay que generar los bloqueos necesarios porque no todas las instituciones tienen capacidad de provocar esos bloqueos, los aislamientos que minimicen los riesgos de contagios con el resto de los residentes y trabajadores. Me consta que las autoridades están recorriendo las instituciones, verificando las posibilidades que tienen de aislamiento y hay una responsabilidad de los que trabajamos en estas instituciones de notificar a las autoridades ante la aparición de casos para que se puedan poner en marcha los mecanismos correspondientes. También el sistema de salud deberá tener alguna posibilidad de atender y resolver las situaciones que requieran internación de aquellos abuelos que tengan complicada su salud de manera grave”, advirtió el médico generalista. Y agregó: “con estas tres patas podemos llegar a tener un impacto no tan drástico, con una identificación rápida y puesta en marcha de las medidas de confinamiento en el hogar de las personas que puedan tener síntomas, una identificación de los contactos y la alternativa de testear inmediatamente para aislar a aquellos que aún no estén con síntomas”.

López dijo que “en geriatría hay un trabajo que viene haciendo el área de epidemiología de la Región de Salud y la Dirección de Auditoría Médica a través de los protocolos, las capacitaciones y el seguimiento a las residencias, donde se está trabajando activamente y la continuidad de esto va a ser durante los próximos meses un punto crítico de impacto final que pueda tener en los números definitivos de este pico amesetado que pueda darse en Rafaela y la región”.