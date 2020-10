Leopoldo López ya está con su familia en España Internacionales 26 de octubre de 2020 Redacción Por LIDER OPOSITOR VENEZOLANO

FOTO INSTAGRAM LEOPOLDO LOPEZ. Con su esposa y sus tres hijos.

MADRID, España, 26 (AP). - Sin texto. Simplemente una foto. Así, con rostro de alegría, Leopoldo López mostró el esperado reencuentro con Lilian Tintori, su esposa, y sus tres hijos, Manuela, Leopoldo hijo y Federica.

Un abrazo que se demoró casi siete años, desde que el régimen de Nicolás Maduro lo encarceló.

El líder opositor venezolano llegó ayer al aeropuerto "Adolfo Suárez Madrid-Barajas". No se mostró en público y apoyado por las autoridades españolas, se trasladó en silencio a la residencia de su familia en Madrid.

Una vez que concretó el tan esperado abrazo en privado, publicó la foto en su cuenta de Instagram.

El reencuentro familiar se dio luego de una extensa travesía que comenzó el viernes pasado entre la tarde y la noche, cuando abandonó la residencia del embajador de España en Caracas, donde se refugiaba desde abril de 2019.

Burlando todos los controles de las fuerzas del régimen, López logró salir de Venezuela de forma "clandestina" por la frontera con Colombia. Luego habría pasado por un tercer país -que su entorno no reveló- y finalmente abordó un avión con destino a la capital española.

Luego de confirmarse que había logrado salir de Venezuela, el político publicó varios mensajes en Twitter explicando por qué había tomado la arriesgada decisión de partir al exilio.

"Venezolanos, esta decisión no ha sido sencilla, pero tengan la seguridad de que cuentan con este servidor para dar la lucha desde cualquier espacio. No descansaremos y seguiremos trabajando día y noche para alcanzar la libertad que nos merecemos", escribió López en la red social.