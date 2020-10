Se van confirmando altas y bajas rumbo a los torneos Deportes 25 de octubre de 2020 Redacción Por Unión en el Federal A, 9 de Julio y Ben Hur para el Regional Amateur, siguen generando novedades. Brown de San Vicente aún debe confirmar su participación.

Sigue registrándose mucho movimiento en los clubes de la Liga Rafaelina que van a reiniciar las competencias del Consejo Federal el mes que viene.

En cuanto al Federal A, Unión de Sunchales confirmó a Santiago Stecaldo. El atacante oriundo de Brinkmann (26 años), ex Vélez, ya estuvo en el plantel que dirigía Marcelo Milanesse y en 14 partidos con el Bicho Verde anotó 4 goles. Ahora tuvo el visto bueno del Chino Tosetto para intentar mejorar ese desempeño.



ALTAS Y BAJAS EN 9 DE JULIO

En cuanto al Regional Amateur, 9 de Julio es el que sigue nutriéndose de muchos futbolistas y no quedan dudas que se conformará un plantel casi totalmente renovado en referencia al que jugó hasta el 15 de marzo.

Los últimos confirmados para arribar y desde el lunes comenzar la temporada son: Francisco Araya (marcador central), proveniente de Belgrano de Córdoba y que militó en en Libertad de Sunchales en 2019. Para el frente ofensivo se contrató a Luciano Cardinali, delantero de 34 años con antecedentes en Independiente de Chivilcoy, Sp Las Parejas y Estudiantes de Rio Cuarto, en el marco de una larga carrera. En la zona de volantes fueron anunciados Agustín Costamagna, un buen volante por derecha de Libertad de Sunchales, y Alexis Mansilla, ex Dep. Tacural.

Del plantel anterior renovaron el arquero Marcos Cordero, los defensores Maximiliano Martinez y Martín Albertengo, el volante Cristian Sánchez y el delantero Braian Noriega. En cambio, Giorgi no tendrá en cuenta a dos valores de la institución que ayer se despidieron en las redes sociales: el lateral volante Andrés Velazco y el mediocampista Maximiliano Aguilar.

A comienzos de semana habían sido anunciados el marcador central David Lencina, el lateral Osvaldo Arroyo y el volante ofensivo Víctor Casado. El primero ex San Jorge, y los dos últimos surgidos de Colón de Santa Fe, acotando que Arroyo también pasó por San Jorge.



BEN HUR, MUCHO TRABAJO

Ben Hur cerrará hoy la primera semana de pretemporada formal. El plantel dirigido por Carlos Trullet tiene el plantel prácticamente cerrado, estando solamente la posibilidad de sumar algún delantero o volante central si aparece algo en el mercado. Recordemos que volvió Gustavo Mathier, se incorporó el marcador central Miguel Yuste y el delantero Matías Zbrun.

Del plantel que jugó hasta marzo las bajas son Luciano Kummer (decisión personal), Iván Gómez, Emir Izaguirre y Manuel Bustos.



DEBE DECIDIR BROWN

El martes 27 es el último día fijado por el Consejo Federal para que los clubes confirmen o no su participación. Recordemos que Brown de San Vicente está analizando la situación.



PROTOCOLOS EN TRASLADOS

La AFA dio a conocer los protocolos para competencia y traslados, en principio para todas las categorías con lo cual también estarían incluidos el Federal A y Regional Amateur.

En lo específico a los traslados que es un tema que está preocupando bastante, esto es lo que se ha informado como requisitos: A) Remitir información expresa de todos los detalles referentes al traslado al coordinador de seguridad y al club local para organizar la recepción.

B) La delegación debe estar conformada por el mínimo de personas estrictamente necesarias. En este sentido, el número máximo de integrantes de la delegación es de 60 personas. c

C) Cualquiera sea el medio de transporte es obligatorio el uso de tapaboca, tener alcohol en gel y mantener distanciamiento social para cada miembro de la delegación.

D) Todo medio de transporte que se utilice debe ser desinfectado previamente.

E) Cada club local deberá tener e informar un Referente COVID (no se exige que sea médico) quién se encargará de coordinar y controlar el cumplimiento del protocolo sanitario.

F) Los equipos deben utilizar los mismos puntos de llegada y salida del estadio asignados para el día del partido.

1) EQUIPO LOCAL a) Se recomienda traslado en vehículo particular. b) No más de 2 pasajeros por vehículo, siempre con tapaboca, ventilación y sentados en diagonal. c) Estacionamiento en zona habilitada a tal efecto. d) En caso de ser necesario, traslado en ómnibus respetando ocupación del 50% del mismo, sentados siempre en ventanilla y según normas y protocolo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Los choferes deberán regirse con el mismo protocolo y normas que el resto de la delegación.

2) EQUIPO VISITANTE a) Se recomienda traslado en vehículo particular. b) No más de 2 pasajeros por vehículo. c) Estacionamiento en zona habilitada a tal efecto. Confirmar con anterioridad lugar para estacionamiento en el club local. La llegada al estadio deberá estar coordinada previamente con el club local d) En caso de ser necesario, traslado en ómnibus respetando ocupación del 50% del mismo, sentados siempre en ventanilla y según normas y protocolo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Los choferes deberán regirse con el mismo protocolo y normas que el resto de la delegación. e) Traslado aéreo, chárter o vuelo regular, se realizarán bajo cumplimiento estricto de las normas y protocolos de la Administración Nacional de Aviación Civil. f) Permanente cumplimiento de protocolo de distanciamiento, uso de barbijo y poseer alcohol en gel cada miembro de la delegación. g) No está permitido el catering en el avión u ómnibus, ni la utilización de los locales comerciales de los aeropuertos.