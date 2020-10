Real Madrid fue superior a Barcelona y le ganó 3-1 Deportes 25 de octubre de 2020 Redacción Por El 'Merengue' se impuso con goles de Valverde, Ramos y Modric; Ansu Fati marcó para los catalanes.

BUENOS AIRES, 25 (NA). - Real Madrid fue superior al Barcelona y dio el golpe en el Camp Nou, donde se quedó ayer con el clásico al imponerse por 3 a 1, en un encuentro correspondiente a la séptima fecha de la Liga de España.

El uruguayo Federico Valverde abrió rápidamente la cuenta para el conjunto de Zinedine Zidane, a los 5 minutos del primer tiempo, pero Ansu Fati lo igualó poco después, a los 8.

Ya en el complemento, en un momento en el que el trámite era de ida y vuelta, el francés Clément Lenglet agarró de la camiseta a Sergio Ramos en un envío aéreo a favor del Madrid y el árbitro Martínez Munuera, tras consultar con el VAR, sancionó penal.

El propio Ramos, que volvía de una lesión que lo marginó del debut en Champions League, ejecutó la falta, superando la estirada del arquero Neto para marcar el 2 a 1.

A partir de ese momento el elenco catalán, capitaneado por Lionel Messi -que tuvo una ocasión clara en el primer tiempo, tapada por Thibaut Courtois-, se desordenó y salió a buscar el empate de manera desesperada, lo que fue aprovechado por la visita para contragolpear.

Finalmente, una de esas réplicas fue aprovechada por el Real Madrid y Luka Modric, que había ingresado en el segundo tiempo, coronó la victoria con una exquisita definición sobre el cierre del encuentro.

En la próxima fecha, la octava de la liga española, Barcelona visitará a Alavés y Real Madrid recibirá a Recreativo Huesca.



Otros partidos: Osasuna 1 - Athletic 0, Sevilla 0 - Eibar 1, Atlético de Madrid 2 - Real Betis 0. Juegan hoy: 9hs Valladolid vs Alavés, 11hs Cádiz vs Villarreal, 13.30hs Getafe vs Granada, 16hs Real Sociedad vs Huesca.