River entrenó en Ezeiza Deportes 25 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 25 (NA). - River practicó ayer en el predio de Ezeiza de cara a lo que será el regreso de la Liga Profesional y los octavos de final de la Copa Libertadores, pero la mala noticia la dio el mediocampista Bruno Zuculini, quien terminó con una molestia.

Zuculini, de 27 años, sintió una molestia en el isquiotibial derecho y ahora está en duda para el arranque de la Copa de la Liga Profesional, ante Banfield, el próximo 1 de noviembre.

El cuerpo médico riverplatense le hará estudios al jugador para determinar el grado de la lesión que sufrió, aunque desde este tiempo de reanudación del fútbol para el "millonario" el mediocampista no fue tenido en cuenta por Marcelo Gallardo.

Otro jugador que entrenó de manera diferenciada fue el paraguayo Jorge Moreira, quien aún no recibió el alta por parte de los médicos del plantel, de la distensión que sufrió en el recto anterior derecho.

El resto del plantel que conduce el "Muñeco" se entrenó en dos grupos: uno realizó tareas de fuerza y ejercicios físico- técnicos, mientras que el otro hizo trabajos tácticos comandados por el DT.



CERCA DE SER

APROBADO



El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y el de River, Rodolfo D´Onofrio, se reunieron para tratar el tema del pedido del "millonario" de utilizar sus canchas del centro de entrenamiento ubicado en Ezeiza para disputar de local los partidos de la Copa de la Liga Profesional.

En principio desde la AFA no se opondrían a la solicitud de River, mientras que la palabra final la tiene la Liga Profesional, pero también los responsables de la Comisión de Estadios.

River pidió jugar ahí por un tema de costos, ya que para la Copa Libertadores tienen que alquilar el estadio "Libertadores de América" de Independiente, porque está en refacciones el "Monumental" de Núñez.

Ya el club envió el pedido y dijo que la cancha cuenta con iluminación para partidos nocturnos y se harían las modificaciones necesarias para la televisación de los encuentros, tanto para periodistas como para camarógrafos.