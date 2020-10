Apostarán al turismo interno en Uruguay

MONTEVIDEO, Uruguay, 25 (AFP). - Uruguay analiza medidas para apostar e incentivar el turismo interno luego de que el presidente del país, Luis Lacalle Pou, anunciara que durante la temporada de verano las fronteras permanecerán cerradas.

Así lo confirmó Germán Cardoso, titular del Ministerio de Turismo, quien sostuvo que desde su cartera son "plenamente conscientes" del impacto que tendrá el sector por este cierre de fronteras, pero que ya se están pensando alternativas.

"Durante los próximos días, vamos a decir con absoluta claridad cuáles son los incentivos propiamente dichos que el gobierno va a tomar para fomentar que los uruguayos desarrollen una actividad turística interna”, aseguró Cardoso.

Al respecto, explicó que el Ejecutivo uruguayo mantuvo una reunión con el equipo económico para trasladar preocupaciones y propuestas, por lo que ahora está en manos de Azucena Arbeleche, ministra de Economía, decidir cuáles serán las medidas a tomar.

"La interpretación al día de hoy es exactamente la misma, tenemos que ser conscientes de que debemos que seguir cuidando a los uruguayos. El país tiene una capacidad limitada en cuanto a la posibilidad de la cantidad de test que se pueden hacer, de ese número tenemos que reservar la mayor cantidad posible para los uruguayos, por lo tanto debemos ser muy responsables y muy serios", sostuvo Cardoso.

Consultado sobre la falta de rastreo de algunos turistas argentinos, el ministro señaló que se analiza "ser más rigurosos y estrictos con los controles" y que "las autoridades sanitarias y el Ministerio del Interior van a ensayar algunas medidas más que entendemos se hacen necesarias para controlar a todas las personas que entran por las excepciones que el decreto permite", agregó el funcionario.

Respecto de los argentinos que tienen casa en Uruguay pero no poseen la residencia, el ministro admitió que "por el momento no pueden venir".

Cardoso aseguró que "el sector turístico es el que más está sufriendo" y que "será la primera vez que Uruguay no abra sus fronteras para la temporada de verano".

Lacalle Pou había anunciado que durante las vacaciones de verano, las fronteras estarán "básicamente cerradas" a los extranjeros para evitar el aumento de casos de Covid-19, salvo las excepciones que "se mantienen hasta ahora por decreto y alguna más", que no brindó mayores detalles sobre esta última cuestión.

"Sé que es una decisión que muchos no van a compartir, que es difícil para nosotros. La estiramos, pero los elementos son contundentes. Con pena y con tristeza, pero el deber de cuidado nos dice claramente que el verano va a ser básicamente restringido, de fronteras cerradas en nuestro país", expresó el Presidente.

Desde el 13 de marzo, cuando se declaró la emergencia sanitaria por la aparición de los cuatro primeros casos positivos de coronavirus, Uruguay ha registrado 2.759 contagios (465 activos, 8 de ellos en cuidados intensivos) y 53 fallecidos.