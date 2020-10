La economía en Babia Suplemento Economía 25 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La economía Argentina se encuentra en Babia, con la mitad de la población bajo la línea de pobreza, faltante de productos, de reservas en el BCRA, falta de confianza en los dirigentes, inexistencia de inversiones y escasez de lluvias para nuestra principal actividad generadora de divisas.

Se ve en muchos comercios la escasez de mercaderías, faltas que al principio eran causadas por los meses de cuarentena donde se resolvió parar la economía, pero que ahora se recrudecen los faltantes por inconvenientes en la reposición, nadie vende si no tiene asegurado que el proveedor reponga la mercadería. Esto por la suba del dólar libre, blue, mep y contado con liquidación, que presionan a la devaluación de la moneda y que acarrea subas de precios. Además estamos llegando a fin de año y se le suma un inconveniente impositivo, vienen los cierres de balances y si realizás la mercadería pero no conseguís recomprarla, pagarás mayores impuestos. Frente a todo este combo, el comerciante prefiere no vender cuando no tienen necesidad de caja y nos llevará a presiones sobre los precios que veremos en los últimos dos meses del año en valores mucho más alto que hasta la fecha.

Pero todavía hay más, como el BCRA se encuentra con pocas reservas, se restringen fuertemente las importaciones, dado que estas implican salida de dólares de la entidad, pero muchos de esos bienes importados son utilizados como componentes de productos terminados que agravan el faltante de mercadería y al haber menos, con misma o igual demanda, presiona a la suba de precios.

Todas las liquidaciones de exportaciones que se puedan demorar se están evitando, dado que, con una brecha entre el dólar de exportación y el dólar paralelo que se encuentra por encima del 120%, la presión para que se devalúe es alta y la expectativa que suceda aumentan. Con esa dinámica no ingresan reservas al BCRA.

La gente percibe los faltantes, ve inflación en el futuro y decide desprenderse de los pesos, repudia la moneda y eso presiona, tanto los precios, como el dólar paralelo. Los precios suben por mayor demanda, ya que se adelantan todos los consumos que pueden hacer y si es en cuotas mejor. Si luego de este comportamiento todavía tienen pesos, van al dólar blue, donde los agentes económicos buscan preservar al menos algo de poder de compra. Mientras tanto hay muchas otros ciudadanos que solo están tratando de sobrevivir, vemos crecer el desempleo, se observan locales vacíos y hay actividades que siguen sin poder trabajar por la pandemia. Cuando en los próximos meses veamos la inflación creciendo, asomaran los conflictos sociales, por lo que quienes tienen hoy la responsabilidad de conducir al país tendrán una titánica tarea, esperemos que no se distraigan en discusiones políticas, aborto, justicia, etc. y se concentren en ordenar la economía que acaba con sueños, proyectos, cultura y vidas.

