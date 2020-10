Con dólar blue cerca de $200, ¿conviene comprar? Suplemento Economía 25 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Un dólar blue sin control tiene en vilo a la economía argentina. Este viernes se disparó a un nuevo récord de $195 y el precio genera varios interrogantes. Entre ellos, ¿por qué hay compradores que convalidan ese precio? ¿Cuál será el techo de la cotización?

Un hecho claro es que el blue ha resultado redituable para los que acudieron al mercado informal. Comenzó el año a $78,50 y desde entonces hasta los $195 de este viernes acumuló una suba del 148%.

Este es un rendimiento que no brindo inversión tradicional (por no decir legal) alguna.

Ahora, bien al valor actual, ¿quienes compran blue se beneficiarán o sólo pagarán un sobrecosto atribuible al pánico financiero que impera en la city?

"Desde nuestro punto de vista, comprar dólares a $190 es un mal negocio a largo plazo, ya que el punto de equilibrio de los pesos y dólares se ubica en niveles mucho más bajos, en torno de $ 120 y $ 130", advierte Salvador Di Stefano, economista y consultor cercano al ámbito agroexportador.

¿Qué hacer para resguardar valor?

"Nadie desea quedarse en pesos, prefieren huir de la moneda nacional en busca de un activo que sea resguardo de valor", admite el economista. Y agrega: "A pesar de que hoy lo compren caro, todo argentino sabe que el dólar caro de hoy es barato mañana con la clase política que nos gobierna".

Acerca de convertir los pesos en bienes durables, Di Stefano asegura que hay que analizar con cuidado cada oportunidad.

"Hay que ver qué mercadería se consigue, en algunos casos hay activos a muy buenos precios, pero terminan generando un flujo de fondos importante mantenerlos, como puede ser el caso de adquirir un auto. Las propiedades están a muy buen precio en dólares, construir es muy económico, electrodomésticos y tecnología están a muy buen precio", detalla.

¿Por qué los argentinos todavía compran blue a pesar de que el precio está sobre el valor de equilibrio?

"El gobierno cuando asumió lo hizo con un dólar oficial de $ 60 y un dólar blue en $ 72. Al día de la fecha la devaluación del oficial es del 30% y el blue 164%, dicha brecha hace que quien tenga dólares blue haya mejorado la capacidad de compra de activos en forma notable en dólares, quien poseía mercadería siente un efecto pobreza, ya que dicha mercadería vale menos de la mitad en dólares blue", explica Di Stefano.



A LA VISTA: DÓLAR

BLUE A $200

"Lo importante es que nos acercamos al número mágico de $200", afirma Di Stefano, quien fue uno de los analistas que semanas atrás había señalado que esa cifra sería posible para fin de año. La fiebre de la economía argentina superó sus previsiones, que entonces parecían osadas.

Otro de los pocos economistas que anticipó que el dólar iba a estar en torno a los $200 fue Diego Giacomini.

Hace cerca de un mes, el experto proyectó que el paralelo alcanzará los 200 pesos "mucho más rápido de lo que la gente piensa".

"Estemos preparados para que el dólar suba, empiece con dos rápido y siga subiendo. El dólar no tiene techo y esto depende de la cuarentena bancaria, hay muchos pesos encerrados en forma artificial en el sistema bancario. Cuando esos empiecen a salir se va a empezar a alimentar la dinámica de que el dólar va a subir fuerte y, detrás de esa suba fuerte del dólar, va a subir fuerte la inflación", advirtió Giacomini.