"Hoy funciona muy bien en Rafaela", afirmó Parra Locales 25 de octubre de 2020 Redacción Por Recordó que "el Hospital se ocupa solamente de la patología Covid y en todos los otros sanatorios la ciudad nos dedicamos a hacer todo lo que sean patologías no Covid".

FOTO ARCHIVO LEONARDO PARRA. Habló del sistema en pandemia.

El doctor Leonardo Parra explicó que hoy el sistema de salud se encuentra en la etapa dos, rogando no tener que llegar a la tres, donde el subsector público y el subsector privado indefectiblemente tengan que atender Covid-19.

Son días complejos a nivel sanitario en la ciudad, donde la curva de contagios está en aumento y el sistema de salud está cada día más al límite. Ante este contexto se potencia lo trascendente que resulta el acuerdo firmado entre el Ministerio de Salud de la provincia y las tres Clínicas privadas de Rafaela.

Desde la Regional de Salud se armó este dispositivo para articular entre los subsectores, a instancias del trabajo iniciado en marzo, donde se trabaja en virtud de la ocupación que tenga el hospital.

Leonardo "Tati" Parra, como representante del subsector privado, contó cómo vienen trabajando y precisó: "Hace alrededor de un mes o un poquito más que empezamos a transitar la etapa dos, donde el hospital se ocupa solamente de la patología Covid y en todos los otros sanatorios la ciudad, es decir, Clínica Nacer, Sanatorio Moreno, Sanatorio Nosti y Clínica Parra, nos dedicamos a hacer todo lo que sean patologías no Covid, que habitualmente atendía el hospital. En estos momentos estamos trabajando sin inconvenientes".

El profesional de la salud indicó que "hay una coordinación que desde el hospital hoy la ejercen la doctora Cintia Levín y el doctor Nicolás Bonafede, que van derivando pacientes a los sanatorios. Estamos atendiendo sin problema a la gente que nos llega por accidentes, por parto, cesáreas, apendicitis, urgencias, infartos; todo lo que sea patología no Covid".

Parra dijo que se está esperando "no llegar a la etapa tres, porque sería la etapa donde el hospital ya no tiene más capacidad para atender la patología Covid y tendríamos que empezar a trabajar todos Covid; quisiéramos no llegar a ese momento, porque eso representaría que en todos los efectores de salud ya tendríamos internación con enfermos de coronavirus. Hoy la articulación es muy buena, estamos trabajando muy bien".

Al ser consultado sobre las recomendaciones que le haría en el actual contexto epidemiológico a la población, señaló que "fundamentalmente, lo que se dice siempre, cumplir con el aislamiento social y tratar de no hacer las reuniones sociales, ya que son las que no llevan a la mayor cantidad de contagios, porque está claro que la mayoría de los contagios no son laborales, sino lamentablemente son sociales".

"Hay que cuidarse para poder hacer que el sistema de salud entero pueda dar respuestas para todos. Es muy triste tener que decidir quién va a usar un respirador y quién no y sólo de pensar en vivirlo nos damos cuenta de lo difícil que puede ser", finalizó Parra.