"Siempre luchamos por lo que nos corresponde" Locales 25 de octubre de 2020 Redacción Por "La paridad es una herramienta que garantiza la participación igualitaria de las mujeres en la política, en el poder, en los temas de decisiones. Es un cambio cultural y social a favor de la erradicación de la violencia y transforma la desvalorización de la mujer en respeto y tolerancia", enfatizó Sagardoy.

La concejal radical Alejandra Sagardoy celebró que la ley de paridad haya sido aprobada en la provincia de Santa Fe y valoró que en esta lucha las mujeres de todos los partidos políticos hayan coincidido.

El último jueves la Legislatura santafesina convirtió en ley el proyecto que dispone la paridad de género en la composición e integración del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, partidos políticos y asociaciones, consejos y colegios profesionales en el ámbito de la provincia.

La legisladora rafaelina, que integra el bloque de Cambiemos, expresó su satisfacción y señaló que "personalmente celebro que se haya aprobado la ley de paridad de género en los tres poderes del Estado, ya que Santa Fe era una de las pocas provincias que no contaba con esta ley. Si bien es un avance hay un largo camino a recorrer para lograr la igualdad".

"Orgullosa del movimiento de mujeres de todos los partidos políticos que conforman la mesa de paridad y que desde hace muchísimo tiempo vienen luchando por los derechos de las mujeres. No puedo dejar de reconocer a quien fue la autora del primer proyecto de paridad en Santa Fe hace 18 años, a la ex diputada radical Alicia Tate. La paridad es una herramienta que garantiza la participación igualitaria de las mujeres en la política, en el poder, en los temas de decisiones. Es un cambio cultural y social a favor de la erradicación de la violencia y transforma la desvalorización de la mujer en respeto y tolerancia", enfatizó Sagardoy.

En su análisis, la edil explica que "en un mundo dominado por los hombres la figura de la mujer ha sido sistemáticamente marginada, silenciada e ignorada", y afirma: "Desde que asumí como concejal he tratado de aportar mi granito de arena para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, aún con los obstáculos y decepciones, ya que me dan ánimo para levantarme y saber que estoy en el camino correcto".

"Sigo en la construcción colectiva y el trabajo en equipo, donde presenté varios proyectos para que ambas Cámaras, de Senadores y Diputados, aprueban la ley de paridad. Siempre conté con el apoyo unánime del Concejo Municipal. A pesar de las históricas demandas y reivindicaciones, de retrocesos y avances en el abordaje de nuestros derechos, siempre tenemos que luchar por lo que nos corresponde, como dije cuando votamos la resolución", planteó Sagardoy.

Además consideró que "para que la Cámara de Diputados apruebe el proyecto de ley de paridad, las mujeres no solicitamos ningún derecho especial ni pedimos concesiones y privilegios, sino que tenemos los mismos derechos que los hombres y los derechos de las mujeres no son negociables, no pueden estar sujetos a los bienes cambiantes de la política. También expresé que la Cámara de Diputados tenía la posibilidad de hacer historia y dar el salto cualitativo para superar la ley de cupos y votar la ley de paridad".

Finalmente, Alejandra Sagardoy haciendo evidente su alegría, subrayó: "El desafío que nos planteamos es el respeto y la garantía de la igualdad y que la discriminación no forme parte de la vida cotidiana de todos los seres humanos. Como dijo la ONG Florentina: "Si una mujer entra a la política cambia la mujer, si muchas mujeres entran a la política cambia la política".