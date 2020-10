Manifestación frente a la quinta de Olivos Nacionales 25 de octubre de 2020 Redacción Por AGRUPACIONES QUE RECHAZAN LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO

BUENOS AIRES, 25 (NA). - Organizaciones que se oponen a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo realizaron hoy una manifestación frente a la quinta de Olivos, donde entregaron un petitorio para pedir al presidente Alberto Fernández que no envíe el proyecto al Congreso.

Unas 250 personas se concentraron frente a la entrada de la quinta presidencial, en la esquina de las calles Villate y Wineberg para "expresar el malestar ante el rumor de que el Gobierno presentaría el proyecto" próximamente, indicó Raúl Magñasco, de la agrupación "Más Vida".

Tras señalar que "no se pudo hacer la caravana" de vehículos como estaba previsto y que por ello "la gente se acercó caminando", el activista indicó a NA que "se entregó un petitorio al Presidente".

En el escrito solicitaron al jefe de Estado que los reciba y le expresaron el "malestar que generó este rumor, porque la Argentina todavía está en una crisis sin precedente, por lo cual el aborto no es algo urgente".

A través de Twitter, algunas agrupaciones publicaron videos de la manifestación de personas que se identificaron con pañuelos y banderas celestes -color que caracteriza a los autodenominados "pro vida"- y leyendas como #NoAlAborto y #ArgentinaEsProVida.

La expectativa en torno al posible envío del proyecto al Congreso por parte del Gobierno creció en las últimas semanas, luego de que la socióloga y asesora gubernamental Dora Barrancos asegurara que la iniciativa avanzaría en los próximos días.