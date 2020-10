El Gobierno volvió a rechazar una devaluación.

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo hoy que no hay "posibilidad de hacer ajuste" ni llevar a cabo una devaluación, mientras indicó que si el Gobierno no llega a tiempo a elaborar "herramientas más focalizadas" de asistencia, se pagará un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por cuarta vez.

"La Argentina no tiene posibilidad de hacer ajuste. No es un Gobierno que lo tenga como lógica a la hora de aplicar programas económicos", indicó el funcionario nacional.

En declaraciones radiales, el ministro coordinador consideró: "Tampoco hay posibilidad de hacer una devaluación", al argumentar que el "impacto" sería "aumentar la pobreza, que la inflación se dispare y que pierdan capacidad de compra los haberes jubilatorios".

Consideró que hay "tensión" entre "los que están todavía con la mentalidad de la especulación financiera y que no quieren adaptarse a las nuevas prioridades".

"Queremos créditos para la economía real y generar producción y trabajo", afirmó.

Al ser consultado sobre la continuidad de programas de asistencia financiera para los sectores más afectados por la pandemia, subrayó que está "la decisión política de acompañar a todos los sectores que están sufriendo".

"Estamos viendo que hay muchos de esos nueve millones de argentinos que están en condiciones de volver a trabajar, pero hay otros que no han podido y que tienen otras dificultades", analizó, al referirse al IFE.

"Estamos evaluando la posibilidad de que, en vez de hacer una política tan masiva, hacer políticas más focalizadas en las que sea más eficiente la ayuda del Estado y en las que podamos hacer un programa más sostenido en el tiempo con esos segmentos en la sociedad", señaló.

De ese modo, evaluó: "Pensemos que el IFE quizás es un mes más y listo. Lo que buscamos es tratar de tener políticas más específicas con segmentos de la sociedad a los que les va a costar mucho recuperarse. Por eso, estamos en esa discusión".

"Si no llegamos con herramientas más focalizadas, (la intención es) hacer un IFE 4", aseguró y remarcó: "No descarto ninguna de las dos cosas".