Rafaela conmemoró sus 139 años

Este sábado 24 de octubre, frente al edificio municipal y al monumento del formador Guillermo Lehmann, se llevó a cabo la celebración en conmemoración de los 139 años de Rafaela. Al no poder contar con público en general, el acto fue transmitido para la comunidad a través del Facebook de la Municipalidad.

Estuvieron presentes el intendente Luis Castellano, el senador Alcides Calvo, el diputado provincial Juan Argañaraz, concejales, miembros del Gabinete Municipal, representantes de las fuerzas de seguridad, integrantes de diferentes instituciones, autoridades provinciales, integrantes de la Comisión de Hermanamiento Rafaela-Sigmaringendorf y de las distintas colectividades que forman parte de las raíces culturales de nuestra ciudad.

Luego de compartir las salutaciones enviadas por las localidades hermanas de Sigmaringendorf, Fossano y Carcabuey, se entonaron las estrofas del Himno Nacional en la voz de Estefanía Vurcharchuc, estudiante de canto de la Escuela Municipal de Música “Remo Pignoni”.

También se realizó una invocación religiosa ecuménica a cargo del párroco diocesano, padre Alejandro Mugna, y del presidente del Consejo de Pastores de Iglesias Evangélicas, pastor Marcelo Becla para orar por la situación compleja que atraviesa el país y el mundo frente a la pandemia por COVID-19.

Le siguió la colocación de una ofrenda floral en el monumento al formador Guillermo Lehmann.

MOMENTO DE CUIDAR LA VIDA

A continuación, el Intendente brindó un mensaje a la comunidad y comenzó agradeciendo “por compartir estos 139 años de celebración, nuestro cumpleaños de ciudad. Aunque sea de esta manera simbólica aunque no menos importante en un momento tremendo, crucial, difícil pero también esperanzador”.

El mandatario local relató que hace 100 años “Rafaela pasó por una primera pandemia, la gripe española. Estaba justo a siete u ocho años de cumplir su aniversario como ciudad y tuvo esa primera prueba. El destino, la providencia, Dios, quiso que nos toque a nosotros ser contemporáneos de este nuevo momento histórico y tan particular”.

“Muchas cosas han pasado en estos siete meses que llevamos conviviendo con el virus. Hay historias de dolor, de reclamos, bronca, desesperanza, frustración, hay necesidad de ver un futuro más claro y no lo podemos construir. Cada cosa que queremos planificar día tras día, este maldito virus nos la va derrumbando”, contó.

Pero también “están testimonios maravillosos de amor, solidaridad, empatía con el otro, hay gente que se la juega todos los días. En esta maravillosa ciudad nací, crecí, me casé, tuve mis hijos, y si Dios me da vida, pienso en algún momento despedirme acá. Es una ciudad que elijo porque no dudo de que es la mejor que hay para vivir”.

Por otro lado, mencionó a los “equipos médicos que están trabajando a destajo para sostener la vida de tantos rafaelinos y rafaelinas en un hospital que quintuplicó su capacidad de atención. Equipos anónimos de gente que se solidariza con el otro donando cosas, equipos de trabajo municipales que le llevan la mercadería a cada una de las personas aisladas que no pueden ir a trabajar, gente que se juega la vida al lado de los que sufren y, sobre todo, al lado de los mayores”.

“Nuestra ciudad está dando testimonio de que hay una potencia inusitada de humanidad, solidaridad y de sentido de comunidad. Y esta es la oportunidad para ponerlo de manifiesto y ganarle a lo otro, ganarle a la desazón, a la desesperanza e ir a los 140 años con la mayor potencia que podamos”, agregó.

“Hay que atravesar este momento y saber que hay mucho por pelear todavía. El día récord de casos que fueron 177, terminó siendo el día del cumpleaños número 139. Es el momento de cuidar la vida, de ponerla en el centro de cada una de nuestras acciones y es el momento de llevar a las personas de riesgo hacia la vacuna. Tenemos que llegar con ellos a la vacuna, tenemos que llegar con todo el equipo médico”, remarcó Luis Castellano.

Y alentó a que “no falta mucho, es un esfuerzo más. Es por la vida, es para seguir salvando vidas. Es la hora más difícil de la historia de la ciudad y nos toca estar a la altura de las circunstancias”.

Por último, pidió: “A quienes nos toca tomar decisiones todos los días, nos disculpen por los errores porque también estamos aprendiendo, nadie nos enseñó esto, lo tuvimos que aprender sobre la marcha. Pero lo hacemos con todo el corazón y por la vida de cada uno de los rafaelinos y rafaelinas. Felices 139 años mi querida ciudad. Y a cada habitante, desde lo profundo de mi corazón, prometo dar todo”.

CIUDAD NUESTRA

Después de las palabras del mandatario local, Fabio Colombani y Gisela Dagatti, bailaron media chacarera “Alma de Rezabaile” y medio gato “Instinto”. Y todos los presentes se despidieron cantando la canción de nuestra ciudad, nuevamente acompañados con la cantante Estefanía Vurcharchuc.

Para coronar la celebración, los exponentes de la Asociación de Automóviles Antiguos de Rafaela realizaron una recorrida por las calles de la ciudad, para que los vehículos puedan ser apreciados por la comunidad.

FIESTA DE LAS CULTURAS

La tradicional fiesta de las Culturas, por razones de público conocimiento, no se podrá realizar de modo presencial en esta oportunidad.

A partir de hoy, sábado, y a lo largo de días sucesivos, se publicarán desde las redes sociales de la Municipalidad de Rafaela, diferentes contenidos culturales y artísticos aportados por las agrupaciones y colectividades.

Asimismo, las colectividades judías y españolas ofrecerán comidas típicas mediante el sistema de delivery y take away en días sucesivos, que será oportunamente informado.